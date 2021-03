I denne uge mødte elever fra Køge Gymnasium ind til undervisning udendørs på skolen for første gang siden december sidste år. Fra på mandag kan eleverne også får undervisning indenfor i klasselokalerne, og det vil styrke fagligheden, vurderer rektor Peter Schiødt. Foto: Kim Rasmussen

Gymnasieelever kan få indendørs undervisning fra på mandag

Køge - 19. marts 2021 kl. 16:03 Af Simon de Visme

Sen seneste politiske aftale fra torsdag betyder yderligere genåbning på en række punkter fra på mandag den 22. marts. Blandt andet kan afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser komme tilbage til skolerne og få undervisning 50 procent af tiden.

I praksis bliver det dog en noget anden løsning, som eleverne på Køge Gymnasium vil opleve, fortæller rektor Peter Schiødt. Fordi gymnasiets afgangselever lige nu sidder hjemme og skriver en større, afsluttende opgave, vil man i næste uge sørge for, at eleverne på de yngre årgange som 1. og 2.g kan få undervisning indendørs.

I denne uge har eleverne for første gang i tre måneder kunne møde ind på skolen og få undervisning én dag udendørs, og fra på mandag får de altså mulighed for at få undervisning inde i klasselokalerne. Dog fortsat kun én dag indtil påskeferien.

- Vi giver klasserne et lokale, som de har til rådighed, så lærerne kan veksle mellem fortsat at være udenfor og benytte lokalet indenfor. Det gør vi både for ikke at ændre al vores planlægning, men også for at de andre elever kan få noget ud af genåbningen, som afgangseleverne alligevel ikke kan gøre brug af, når de sidder hjemme og skriver SRP. Det er hvad, vi kan tilbyde lige nu, og efter påske sker der nok noget nyt igen, forklarer Peter Schiødt.

Han er tilfreds med, at partierne på Christiansborg er blevet enige om yderligere genåbning allerede fra på mandag.

- Så længe man tager små skridt og kan evaluere hvert skridt, så synes jeg, det er en fornuftig proces. Så kan man altid nå at rulle lidt tilbage, hvis der kommer et smitteudbrud, siger den lokale rektor.

Han mener, det får en positiv betydning for undervisning i næste uge, at den også kan finde sted indenfor.

- Det er rart af faglige grunde, så vi kan komme i gang med undervisningen, så det er godt. Og selvom vi har haft været med os indtil videre, kan det også bliver koldt, påpeger Schiødt.

Han fortæller, at gymnasiets elever indtil videre har været glade for at møde hinanden klassevis på skolen for første gang siden midten af december sidste år.