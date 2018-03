I disse dage genlyder Vikingeborgen udenfor Køge af drabelige kampe mellem elever fra Køge Gymnasium.Det er en del af et historisk forløb, der skal gøre dem klogere på områdets historie og mens nogle gymnasieelever var på krigsstien, så fik andre en grundig introduktion til historien bag Vikingeborgen og det område, den ligger i.Arrangementet er et nyt samarbejde mellem Køge Gymnasium og Museum Sydøstdanmark, som der er planer om at gøre til en tradition for den nye årgang på gymnasiet. Foto: Jørgen Jørgensen

Gymnasie-vikinger på slagmarken

Torsdag formiddag kom de nye elever på Køge Gymnasium i vikingelære på Borgring og efter en koldstart kom der efterhånden hæderlige krigere ud af dem. Vikingelæren foregik både torsdag og i dag, fredag, hvor samtlige 13 klasser med nye elever på Køge Gymnasium på skift indtog Vikingeborgen Borgring. Klasserne fik lov til at dyste mod deres parallelklasser samtidig med, at de blev vist rundt på Borgring og dermed fik knyttet deres boglige viden om vikingetiden med et vigtigt arkæologisk vidnesbyrd om kongemagtens øgede indflydelse på Harald Blåtands tid. Det fortalte historielærer Jesper Fischer mere om fra sin plads lidt på afstand af de nye vikinger.

- Det her er en del af et længere forløb, hvor vi har fokus på hele Danmarkshistorien og det var oplagt at tage udgangspunkt i Køge, da det er en exceptionel by, som stort set er repræsenteret i alle vigtige perioder af Danmarkshistorien. Med fundet af Borgring er byen også repræsenteret i vikingetiden og vi prøver med arrangementet at gøre dem klart, hvordan Køge er en by med utroligt meget at byde på historisk set, sagde han og fortsatte med et grin: