Guldregn over lokal whisky

Guldregn over lokal whisky

Verden har fået smag for den lokale whisky fra havnen i Køge.

Destilleriet Braunstein har netop fået tildelt ikke færre end tre guldmedaljer og to sølvmedaljer i forbindelse med deltagelsen i »2021 San Francisco World Spirits Competition«

Hvert år sender mikrodestilleriet sine produkter til de førende internationale konkurrencer inden for spiritus, fortæller de i en presseomtale.

Selv om det lille køgensiske destilleri altså er oppe i hård international konkurrence med større destillerier med mange flere produkter at vise frem, så oplever Braunstein gang på gang at blive rigeligt anerkendt for sine produkter.