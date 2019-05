Sådan ser der alt for ofte ud på Havnen i Køge, siger Lars Berg og Jesper Braunstein fra to af spisestederne på havnen. De så meget gerne, at man hurtigst muligt kom i gang med at skabe et levende og attraktivt miljø i området. Foto: Torben Thorsø

Guldæg på Havnen ligger uberørt hen

Lad os nu komme i gang med at udvikle Havnen til et attraktivt område, lyder det fra to parter på den bynære havn i Køge.

De er trætte af at kigge ud på et havneområde, hvor de kan se et stort potentiale - men alt for lidt liv.

- Byen har et guldæg med havnen her og det burde egentlig være så simpelt at skabe noget mere liv til glæde for hele byen - så lad os komme i gang, siger Lars Berg fra Jenners Dockside, der bakkes op af Jesper Braunstein fra naboen Bossa Nova:

- Det drypper jo på hele byen, hvis vi kan skabe et attraktivt område her som folk har lyst til at besøge, vurderer de.