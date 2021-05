Se billedserie Køge Museum præsenterer senere på året en udstilling, der tager udgangspunkt i vikingernes gudebilleder, som det kan opleves på adskillige arkæologiske fund. Foto: Museum Sydøstdanmark

Guld og guder på museum

Køge - 05. maj 2021

I slutningen af 2021 kan Køge Museum byde publikum velkommen inden for i en helt ny tre-etagers vikingeudstilling, der lige nu har arbejdstitlen 'Guld og guder'. Udstillingen skal vise den nordiske mytologis mangfoldighed gennem smykkernes ornamentik og kommer til at iscenesætte vikingetidens genstande og fortællinger på en helt ny måde, som aldrig før er set på noget museum i Danmark. Det skriver museet i en pessemeddelelse.

- Vi vil gerne vise, at vikingetidens mytologi er meget mere end Odin, Thor og Quark og Peter Madsens tegneserie om Valhalla. Vikingetiden er fyldt med gode myter og sagn, og deres guder havde mange facetter. De var ikke kun gode eller onde, men havde altid flere egenskaber, som ikke kun var skønne. Når man besøger os, skal man få fornemmelsen af, at man træder direkte ind i Asgård, og på den baggrund folder vi fortællingerne ud, siger Jens Ulriksen, som er forskningsleder og arkæolog hos Museum Sydøstdanmark og i 2015-2018 var med til at udgrave Vikingeborgen Borgring ved Køge.

Udstillingen kommer bl.a. til at indeholde et større udvalg af originale smykker fra vikingetiden, som alle er fundet i området omkring Køge. Det er interessant at fokusere på smykkerne, fordi de i vikingetiden ofte har afbildninger af guder, myter og sagn og på den måde demonstrerer, hvordan asatroen udvikler sig over tid og afvikles, når vi nærmer os kristendommen. Man kan simpelthen følge de forskellige guders popularitet og tilvæksten af nye guder gennem motiverne på smykkerne fra de forskellige århundreder.

Derudover vil Køge Museum låne en række smykker fra Nationalmuseet, som bliver scannet, 3-D-printet i stort format og belagt med guld. Til den øvelse har museet valgt at indgå et samarbejde med designer Jim Lyngvild. Han skal sammen med Jens Ulriksen udvælge smykkerne for dernæst at iscenesætte deres motiver i en moderne kontekst i en række helt nye billeder, der bliver lavet særligt til udstillingen på Køge Museum.

Jim Lyngvild og Jens Ulriksen vil desuden indspille en række podcasts, hvori de diskuterer og fortolker de pågældende myter, som ses på smykkerne, og som publikum kan høre, mens de bevæger sig gennem udstillingen.

- Det er en helt ny måde at fortolke vikingetiden på i museumsregi, at vi visualiserer dens mytologi og gør de gode historier tilgængelige, så publikum selv kan begynde at forstå og afkode vikingetidens ornamentik. På den måde forbereder vi folk og giver dem en smagsprøve på, hvad der venter dem på det kommende oplevelsescenter ved Vikingeborgen Borgring. Her får vi mulighed for at folde historierne yderligere ud, siger museumschef Thorbjørn Kolbo.

Netop projektet omkring det kommende oplevelsescenter ved Borgring får også en fremtrædende plads i introduktionen til den nye udstilling. Her bygger Museum Sydøstdanmark i de kommende år et helt nyt museum og forskningscenter om vikingetiden i Danmark med planlagt åbning i 2023. På Køge Museum bliver det muligt at følge med i udviklingen af Køges nye store attraktion, og man vil bl.a. kunne se arkitekttegninger, modeller og læse mere om vigtigheden af Borgrings fund og arbejdet med at gøre Vikingeborgen til UNESCO verdensarv.

Den nye udstilling med arbejdstitlen »Guld og guder« har forventet åbning ultimo 2021.