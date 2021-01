Gudstjenesten er tilbage i Herfølge

Kirkens to sognepræster Kristine Marstrand-Jørgensen og Lisbeth Larsen er til rådighed under hele coronakrisen og kan kontaktes per telefon og mail. Der henvises til kirkens hjemmeside. Ligeledes har kirkekontoret åbent for telefoniske henvendelser mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem klokken 10 og 12.