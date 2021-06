Gruppeformand: Her skal statsvejen ikke være

- Min smertegrænse går, når man vil gennem fredet natur, siger SF-gruppeformand på Christiansborg, Jacob Mark, om de kommende planer for en statsvej fra Stevns og gennem Køge Kommune. Foto: Tine Fasmer

Køge - 30. juni 2021 kl. 16:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

En kommentar i Facebook-gruppen »Nej til Stevnsvej gennem Herfølge« mandag formiddag vakte en del opsigt.

»Der kommer ikke en Stevnsvej gennem Herfølge,« skrev folketingspolitiker og SF-gruppeformand, Jacob Mark.

Udmeldingen kom få øjeblikke, efter at den store infrastrukturaftale blev præsenteret uden for Finansministeriet, hvor en statsvej til Stevns optrådte som et af punkterne med en finansiering på hele 597 millioner kroner. Men selvom Stevns og Køge kommuner i maj blev enige om at bede Vejdirektoratet undersøge eventuel linjeføring syd for Herfølge, har det altså ingen gang på jord, hvis man spørger Jacob Mark:

- Når jeg siger, som jeg gør, er det, fordi jeg tidligere i processen har påpeget over for både ministeren (transportminister Benny Engelbrecht, red.) og DAGBLADET, at SF ikke vil støtte op om en statsvej, der pløjer gennem Herfølge. Vi er desuden med i forligskredsen. Og både ministeren og ministeriet har givet udtryk for, at man ikke ser det for sig, det kan jeg godt sige nu. Men ingen har interesse i, at alle pengene til finansieringen af en Stevnsvej skal falde bort, så nu må man finde en linjeføring, der ikke rammer Herfølge, men som alligevel flytter mange bilister væk, siger Jacob Mark.

Her går smertegrænsen

Både Venstres Ken Kristensen og borgmester Marie Stærke (S) var overraskede over Jacob Marks kommentar i forgårs, men begge understreger de, at man ikke har lagt sig fast på en egentlig linjeføring nu.

Og det har Jacob Mark da heller ikke; så længe den ikke kommer til Herfølge, og så længe den vil flytte en vis mængde trafik væk fra Strandvejen og gennem Køge by, må de nærmere undersøgelser klarlægge, hvor vejen skal gå.

- Min smertegrænse går, når man vil gennem fredet natur og samtidig anlægge den ved Herfølge. Jeg tror heller, at Vejdirektoratet vil gå med til at ophæve fredningen, siger han og fortsætter:

- Som jeg hører det fra Stevns, er det et ønske, at man finder en løsning med en linjeføring, der kan begynde på det nordlige Stevns, mens der i Køge Kommune har været ønske om, at den munder ud i den sydlige del af kommunen. Nu skal man så finde en konkret løsning for en linjeføring, og jeg har indtryk af, at man fra ministeriet kigger på de løsninger længere syd på. Der lå to løsninger i VVM-undersøgelsen, og nu kan man givetvis gå ind og undersøge dem endnu nærmere, i forhold til den sjældne flagermusart i Vallø Storskov. Der er nok grobund for at gå et spadestik dybere med undersøgelserne her, siger han.

Divergerende signaler

Det er en meget klar udmelding, når du går ud og siger, at Stevnsvejen ikke kommer op til Herfølge. Er du klar til at lægge hovedet på blokken i forhold til det?

- Det bliver ikke der, vejen anlægges. Det skulle i hvert fald undre mig meget, hvis man ændrer holdning til det, siger han og peger igen på, at der fra både ministeren og ministeriets side ikke har været interesse for at Herfølgeløsningen, blandt andet fordi vejen ville skulle gennem Vallø Stifts fredede arealer.

- Jeg har heller ikke hørt landspolitiske signaler om, at Herfølgeløsningen skulle være en god ide, tilføjer han.

Tanja Larsson (folketingsmedlem fra S, red.) har da ellers udtalt til Stevnsbladet, at man gerne vil have en mere nordlig løsning, og at der ikke er modstand mod dette fra hverken regeringen eller transportministeriet.

- Der er meget divergerende signaler fra Tanja Larsson og regeringen, og det er mit indtryk, at de har brug for at tale sammen, siger Jacob Mark.

