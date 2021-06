Trafikken gennem Køge, hvad enten det er via Strandvejen, Søndre Viaduktvej, Værftsvej eller her på ringvejsstrækningen er så presset, at en så nordlig statsvejsløsning som muligt vil være at foretrække, mener man i Køge Grundejerforening. Foto: Jesper From

Grundejerforening håber på nordlig vejløsning: - Byen skal aflastes

Køge - 12. juni 2021 kl. 05:57 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Lad statsvejen anlægges så nordligt som muligt, såfremt en ny VVM-undersøgelse måtte kaste lys over, at det er den løsning, der flytter flest biler og er til mest gavn for samfundet.

Det er opfordringen fra Køge Grundejerforening, som nu går ind i debatten om en mulig statsvej fra Stevns og gennem Køge Kommune til Sydmotorvejen.

Grundejerforeningen har flere end 60 medlemmer, hvoraf mange er erhvervslejemål, der besidder større ejendomsporteføljer rundt i det centrale Køge, fortæller foreningens formand, Marianne Iversen.

Fælles for Køge Grundejerforenings medlemmer er, at man savner fokus på de vedvarende konsekvenser for Køge by, hvis der ikke flyttes flere tusinde biler væk fra indfaldsvejene.

- Vi mener, at Køge by i nogen grad har været overset i hele denne debat og tænker ikke, at det kun handler om at hjælpe Herfølge eller Stevns, men også Køge by. Når det er sagt, må det også handle om, hvor man får bedst værdi for pengene. Der er kommet rigtig, rigtig mange høringssvar ind. Hvad man går efter, anskues ofte fra et meget lokalt og meget følelsesmæssigt synspunkt, siger hun og fortsætter:

- I Køge Grundejerforening tror vi, at en nordlig løsning vil kunne hjælpe alle parter og sørge for, at trafikken ikke vil sande endnu mere til gennem Køge i fremtiden, siger Marianne Iversen.

Høringsfrist fredag Grundejerforeningen har netop sendt et høringssvar af sted til Vejdirektoratet, som har holdt afsluttende offentlig høring for VVM-undersøgelsen, der har kastet lys over linjeføringer nord og syd om Hårlev.

Høringsfristen var i går, fredag, og flere end 200 borgere, landsbylaug, borgerforeninger og andre interessenter indsendte høringssvar. Køge Grundejerforenings høringssvar læner sig i nogen grad op ad det fælles høringssvar fra Stevns og Køge kommuner, der opridsede behovet for at få undersøgt en nordlig linjeføring umiddelbart syd om Herfølge.

I grundejerforeningens høringssvar lyder det blandt andet:

»Med den afledte øgede trafikmængde fra syd/sydøst sander trafikken omkring Køge by til på hovedfærdselsårerne i urimelig grad. Transittrafikken fra Stevns og Herfølge vil i den kommende tid blive yderligere intensiveret med den øgede genåbning af samfundet, øgede bosætning, tilgang af nye virksomheder og i øvrigt øget velstand med flere familier med mere end én bil. Det er derfor bydende nødvendigt, at Køge by friholdes for så meget transittrafik fra syd/sydøst som muligt. I lighed med Stevns Kommune er det derfor foreningens opfattelse, at linjeføringen for en ny vej til Stevns, bør ligge så nordligt som muligt, da dette vil have den største positive effekt i forhold til Køge by,« lyder det i høringssvaret.

Her lufter grundejerforeningen også muligheden for løsning nord om Herfølge:

»En linjeføring nord eller umiddelbart syd om Herfølge, samt etablering af nyt tilkørselsanlæg til Sydmotorvejen vil efter foreningens opfattelse give en markant aflastning af transittrafikken omkring Køge by. I den lokale debat nævnes oftest kun transittrafikken fra Stevns. Men der er også væsentlig at have fokus på trafikken fra Herfølge-området,« skriver grundejerforeningen.

VVM må afgøre placering Adspurgt uddybende til, hvad Køge Grundejerforening anser for at være den bedste løsning, svarer Marianne Iversen »jo nordligere, jo bedre.«

- Det er en eventuel VVM-undersøgelse af nordligere løsninger, der skal redegøre for, hvad der er bedst. Men vi kan i hvert fald se på den gennemførte VVM-undersøgelse, at jo længere syd på vejen kommer, jo mindre vil den aflaste Køge by, siger hun.

Mens Køge Grundejerforening nu melder dette ud, lader modstanden i Herfølge-, Tessebølle- og Vedskølleområdet til at være stigende. Facebook-gruppen »Nej til statsvej gennem Herfølge« er aktuelt oppe på 655 medlemmer, mens en ny digital underskriftsindsamling netop har set dagens lys.

Den hedder »Landsbyernes samlede høringssvar for mennesker og miljø« og fokuserer hovedsageligt på mulige påvirkninger af miljø og natur, hvis statsvejen anlægges umiddelbart syd for Herfølge.

Vejdirektoratet oplyser, at man nu skal udarbejde et høringsnotat og derefter en indstilling til transportminister Benny Engelbrecht (S). »Herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via en anlægslov,« skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

