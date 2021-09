Blødt vand er fremtiden. Det er sundere, bedre for vores husholdningsmaskiner og mere miljørigtigt at sende ud til os via vandrørene. Men det koster. Foto: Thomas Olsen

Grønt vand er dyrere vand

Køge - 29. september 2021 kl. 18:43 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Det bliver ikke helt uden at betale ekstra, at kunder hos Borup Vandværk kan se frem til et nyt vandværk, der ikke kun er bedre for miljøet, men også sender renere vand gennem rørene. For det koster at være grøn. Til gengæld er der måske penge at spare andre steder, fordi der gemmer sig besparelser i prisstigningen. Det mener formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, Niels Rolskov (EL).

- Selvom det bliver dyrere for kunderne, går det måske i nul eller bliver endda billigere på sigt, fordi vores husholdningsmaskiner får længere levetid, og fordi vi ikke skal købe og bruge nær så mange kemikalier fremover, siger han.

- Vi slipper derfor også for at rense så meget vand på rensningsanlæggene. Så vi vil måske også se en besparelse dér, tilføjer han.

Køge Kommune ser gerne, at alle vandværkerne kommer over på blødt vand og bliver mere miljørigtige. Og her ser Borup Vandværk ud til at komme først et nyt værk, der skal erstatte tre nuværende værker og også får et såkaldt blødgøringsanlæg.

Det vil gøre udvindingen mere tidssvarende og miljøvenlig. Blødt vand betyder også mindre kalk i elkedlen, kaffemaskinen og opvaskemaskinen. Det gør samtidig, at vi ikke behøver at bruge nær så meget sæbe, rengøringsmidler og afkalkningsmidler derhjemme.

- Det giver en her-og-nu-besparelse i kroner og ører, men sparer altså også naturen for en masse kemikalier, siger Niels Rolskov.

Lang proces Forslaget om blødgøring af drikkevandet og byggeriet af det nyt vandværk har været længe undervejs. Det var oppe som emne på en generalforsamling tilbage i april 2018. Der er også holdt borgermøde. På vandværkets generalforsamling i august sidste år stemte 50 stemte for - og én imod. Og i august i år gav byrådet grønt lys til at kautionere for, at vandværket nu kan gå ud og låne 38 millioner kroner af de 47 millioner, som projektet forventes at koste. Fem millioner af pengene bruges på solceller på taget af værket. En tidsplan for byggeriet er ikke lavet endnu.

Formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL), glæder sig dog over, at rørene rykker tættere på.

- Ja, det har taget tid. Men det har været en god demokratisk proces, der har været omkring Borup Vandværk, hvor de lokalt har haft mulighed for at vælge de helt rigtige løsninger.

Og derfor er en lånegaranti fra kommunen da også helt på sin plads.

Blødt vand koster Der er stillet politiske krav til at styrke vandkvaliteten, gøre vandforbruget mere effektivt og til at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vandindvinding, så man skåner naturen mest muligt.

Det kan man blandt andet gøre ved at hente vandet op fra undergrunden over så stor en del af døgnet som muligt. Det skåner grundvandsressourcerne, men betyder også, at man kan bruge mindre og derfor mere energivenlige pumper. Det er tænkt ind i planerne i Borup.

Derudover er der selve blødgøringen, hvor kalk fjernes fra vandet. Her vil vandværket installere et såkaldt CARIX-anlæg, som - modsat nogle andre typer anlæg - ikke bruger kemikalier eller salt til at rense og blødgøre vandet. Det betyder så også, at de stoffer ikke bagefter render med ud i vores spildevand.

Forskel på priser En kubikmeter vand fra Borup Vandværk koster 5 kroner nu. Hertil kommer blandt andet statsafgiften på næsten otte kroner og udgifter til driftsomkostninger, måler og andet teknik. Med det nye vandværk hæves prisen dog med omkring 5,25 per 1.000 liter vand.

Samlet koster vand fra værket Borup nu kunderne (kunder med forbrug op til 100 m3) næsten 14 kroner per kubikmeter inklusive en ekstra midlertidig opkrævning på 1,25 kroner/m3 til forberedelsen af det nye vandværk. Det forventes, at den nye pris - uden den ekstra opkrævning - kommer til at ligge i nærheden af 18 kroner per kubikmeter.

Det kan dog blive billigere for andelshaverne hos Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk, hvis de vælger at blive en del af det nye vandværk i Borup, som de er blevet tilbudt. Her ventes prisen faktisk at kunne falde markant fra de nuværende omkring 22 kroner til omkring 17 kroner per kubikmeter.

Der er ikke lavet en endelig tidsplan for byggeriet. Men nu er lånegarantien fra kommunen på plads.

- Det er jo også i kommunens interesse, at de får det bygget, siger Niels Rolskov.

- Og så ligger det også i tråd med Køge Kommunes målsætning om at få alle værker til at tilbyde blødt vand. Lige som regeringen også ønsker, at alle vandværker skifte over til det, tilføjer han.