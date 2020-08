Grønningen ryddet for havemaskiner og værktøj

Materialegården på Grønningen i Køge er blevet ribbet for havemaskiner og værktøj efter et indbrud. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Gerningsmanden har ifølge politiets vurdering formentlig klatret over plankeværket, hvorefter man har brugt et koben til at bryde døren op ind til materialerummet. Her har man gennemrodet alle skabe og skuffer.