Gravemaskinerne går i jorden: Første etape af omfartsvej på vej

Derfor starter Køge Kommune nu op for forlængelsen af Vestre Ringvej, ligesom der skal etableres en stiforbindelse, der kan sikre, at områdets kommende beboere dels får adgang til de nærliggende rekreative områder, såvel som Borups bymidte.

De kommende anlægsarbejder er den første etape af den længe ventede forlængelse af Vestre Ringvej mod nord. Første etape kommer til at fungere som adgangsvej til Møllebankerne II og III, og skal - når den resterende del af finansieringen er fundet - på sigt indgå i den samlede omfartsvej, der vil forbinde Vestre Ringvej med Ryeskovvej via Ørninge.

Senere i år ventes næste trin af omfartsvejen frem mod Ørningevej udarbejdet som konkret projektforslag. Kommunen oplyser foreløbig, at man »er vidende om - og har forståelse for - at blandt andet naboer har stor interesse for dette arbejde. Men på nuværende, tidlige tidspunkt er der ikke yderligere information om projektet.«