Gratis servering på fortovet

Køge - 25. oktober 2019

Nu kan restauratører i Køge snart sætte borde og stole ud på fortovet uden at skulle betale en afgift for at servere mad og drikke til kunderne i det fri. Tiltaget til at fjerne den omstridte afgift er en del af den nye budgetaftale, og det skaber glæde hos blandt andre Christian Danielsen, der driver Richters Ølstue i Køge. Han har tidligere langet ud efter afgiften og påpeget, at den rammer de erhvervsdrivende i byen skævt:

- Jeg har tidligere kaldt det for en »skjult skat«, for hvordan kan det være, at jeg skal betale, mens min nabo kan stille tøj og tallerkener ud på gaden, uden at skulle betale.

På den baggrund er han glad for, at der nu bliver ens forhold for de erhvervsdrivende i gaden.

- Som udgangspunkt er det derfor en meget positiv nyhed, at vi nu får ens forhold, men jeg glæder mig til at se, hvordan det vil fungere i praksis, siger han og bemærker, at det nu helst ikke skulle ende med en situation, hvor restauratørerne begynder at brede sig på fortovet...

- Jeg er spændt på at se, hvordan man i praksis vil regulere området, bemærker han.

De cafeer, der har etableret pavilloner til servering på for eksempel Torvet i Køge skal dog stadig betale en afgift for deres udeservering.

- Vi skelner mellem torve, pladser og fortove. Det her gælder kun fortove og med hensyn til Torvet, så har der jo også været en budrunde for at kunne servere der, forklarer Erik Swiatek (S), formand til Teknik og Ejendomsudvalget i Køge.

Det koster Køge Kommune årligt 314.000 kroner at sløjfe afgiften for udeservering.