Gratis opera i 2018

Køge - 08. december 2017 kl. 18:16 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

27 kulturinstitutioner- og projekter har netop fået besked om, at de får støtte fra Køge Kommunes kulturpulje. i 2018 kan man for eksempel glæde sig til Det Mobile Teater og Opera i det fri.

Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse, hvor det bliver forklaret, at da Kultur- og Idrætsudvalget har valgt at lægge puljen sammen med et par andre, mindre puljer, har der ved årets uddeling været ca. 1,7 mio. kr. at gøre godt med:

- Det er dejligt, at vi med Kulturpuljen kan være med til både at værne om vores eksisterende kulturliv og at glæde Køge-borgere i alle aldre med en masse nye, spændende og sjove oplevelser. Fællesskaber opstår, når kulturen bringes ud i nye sammenhænge. Og det er kulturpuljen med til at sikre, siger Anette Simoni (V), formand for Kultur- og idrætsudvalget.

Én af nyskabelserne kommer fra Svenstrup Gods, som har fået 90.000 kr. til at arrangere Opera i det fri i samarbejde med Det Kongelige Teater. Deltagelse i musik- og naturoplevelsen i godsets fantastiske ramme vil være gratis og forventes at løbe af stablen i august 2018.

Som en anden nyhed vil Teaterbygningen invitere Det mobile Teater indenfor, hvor de vil stå for to forestillinger for både voksne og børnefamilier. Teaterbygningen vil samtidig danne ramme om klassiske koncerter arrangeret af Køge Klassisk, som er støttet med 30.000 kr. i 2018:

Listen over kulturinstitutioner- og projekter, der har fået støtte, kan ses på Køge Kommunes hjemmeside.