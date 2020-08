Gratis med færgen til Bornholm har været kæmpe succes

Se billedserie Da Molslinjen i efteråret 2018 overtog færgefarten fra Køge til Rønne, investerede selskabet i en ny færge, "Hammershus". Den har været godt proppet i juli, hvor sommerpakken gav muligt for gående og cyklende at komme gratis til solskinsøen,

Køge - 15. august 2020 kl. 05:47 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu ikke noget som ordet gratis, som klinker godt i ørerne. Når det så handler om, at man ikke skal have en krone op ad lommen, hvis man vil fra Køge til Bornholm - enten gående eller cyklende, ja så er det svært at få armene ned.

Det gælder for såvidt både for passagererne og færgeselskabet.

Som en del af sommerpakken har alle, der valgte bilen fra, i juli kunne cykle eller gå gratis ombord på færgen fra Køge til Rønne. Og det har været en bragende succes.

Det fortæller kommunikationschef Jesper Maack fra Molslinjen, som i efteråret 2018 overtog færgefarten fra Køge til Bornholm, og i den forbindelse indsatte den spritnye færge »Hammershus«.

- Da det blevet annonceret at også overfarten Køge-Rønne var med i sommerpakken, havde vi ikke forestillet os, at så mange gående og cyklende ville benytte sig af muligheden for den gratis overfart i juli.

For det er ikke den mest attraktive overfart til solskinsøen, hvis man er en familie.

Det er først muligt at gå ombrod i Køge klokken 23.30, hvorefter færgen lægger fra kaj en time senere.

- Bornholm er grundet coronaen naturligvis meget søgt i år. Specielt har vi kunnet mærket på overfarten fra Ystad, at Bornholm er et hotspot for mange danskere.

Men Jesper Maack havde ikke i sin vildeste fantasi forestiller sig, at få mange familier hoppede ombord på den sene færge.

- Vi har haft forespørgsler fra forældre, som ville høre til, hvor tidlige de kunne stige ombord og komme ind i deres kahyt, så deres små børn kunne lægges til at sove.

Da sommerpakken blev en realitet, var Jesper Maacks første tanke, at Køge-ruten nok ikke ville være den mest oplagte for familierne. Men de ord har han måtte æde igen!

Sammenlignet med juli sidste år har der således været en stigning på gående og cyklende på cirka 280 procent. Altså næsten en tredobling.

Der har med andre ord været mange med Hammershus, som ikke tidligere har benyttet denne mulighed. Om de så kommer igen, er svært at vide. Det mest kundevenlige for familier, ville naturligvis være at afgangstiden fra Køge blev meget tidligere på dagen. Men det vil ikke blive aktuelt.

- Nej, det kommer ikke på tale. Det sene tidspunkt er rigtig smart for de mange fragtmænd, som benytter færgen. Så er de fremme i Rønne klokken 6 om morgen og kan komme ud og aflevere vare i butikkerne, forklarer Jesper Maack.

I det daglige er Køge-Rønne primært til fragt. Men med 800 siddepladser er der i høj grad plads til mange flere ombord. Så mens vogndækket godt kan være fyldt op, kan der samtidigt godt være mange ledige siddepladser på færgen. Alle 800 siddepladser har dog ikke været besat i juli, da man har valgt kun at book 85 procent af pladser, grundet corona-situationen.

Om flere familier i fremtiden har fået lyst til at tage færgen fra Køge, er endnu for tidligt at vide.

- Men som transportør håber vi da på, at der en nogle, som har haft en god oplevelse, og derfor vælger at vende tilbage en anden gang, fortæller kommunikationschef Jesper Maack.

Det samlede passagertal for Køge-Rønne i juli i år endte på 19.855. Året før var det 15.997. En stigning på 24 procent.