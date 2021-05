Trods coronakrisen kan formand for Skovbo Golfklub Richardt Sonnichsen fremlægge et positivt resultat for klubben på den kommende generalforsamling. Foto: Henrik Førby Jensen

Golfklub kan fejre 20 år med positive resultater

På de 20 år har klubben fået omlagt hulforløb efter påtaler fra Naturklagenævnet omkring en sti i gennem mosen og om diget langs hul 16, fået etableret to nye huller langs Køge Å, en udfordrende 9-hullers par3-bane som alle kan benytte og ikke mindst en greenkeepergård med bag-rum og et tidssvarende klubhus med plads til sekretariat, cafe, omklædningsrum mm.

- Efter alle de forbedringer igennem årene, er det en stolt formand Richardt Sonnichsen, der på den kommende generalforsamling - på trods af corona-året 2020 - kan fremlægge et overskud for vores velfungerende klub. Det er så 20. år i træk at klubben kan fremlægge et positivt resultat, oplyser Erik Kaaber.