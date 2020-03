Golfen må vente

Se billedserie Alle golfbaner på Østsjælland er nu lukket ned for en periode.

Køge - 18. marts 2020 kl. 10:58 Af Henrik Førby Jensen og Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Golfklub har valgt at gå forrest, når det gælder om at begrænse udbredelsen af coronasmitte - på klubbens generalforsamling har klubben således besluttet at lukke for al spil og øvrig aktivitet.

- Vi er måske den eneste klub i Danmark, der har truffet den beslutning. Vi ved godt, at det er upopulært, men vi vil hellere gøre for meget end for lidt, sagde formand for Køge Golfklub, Leif Damkjær, om klubbens beslutning om lukning af alle aktiviteter af hensyn til risikoen for smitte med corona virus, da DAGBLADET taler med formanden tirsdag.

Hos Dansk Golf Union (DGU) har man ikke kendskab til andre danske klubber, der har valgt at følge Køge Golfklub restriktive linje. Men det blev der vendt op og ned på efter statsministerens pressemøde tirsdag aften.

- Dansk Golf Union anbefaler, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, foreløbigt frem til 30. marts. Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed, skriver formand Lars Broch Christensen og direktør Morten Backhausen.

- Nogle vil argumentere for, at der fortsat kan spilles golf, da vi ikke nødvendigvis forsamles mere end 10 personer og golf spilles udendørs. I DGU mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund. Selvom det er fristende at holde åbent for spil med en række restriktioner for at mindske smittespredningen, så mener vi ikke, at tiden er inde til at løbe denne risiko. Er vi i tvivl, bør vi lade være - og vi er i tvivl - og derfor denne anbefaling. Dansk golf vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning, når nu vi har en anden mulighed. Samtidig har vi rigtig mange ældre golfspillere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet.

- Golf er en meget social sport og vores medlemmer har en gennemsnitsalder på over 60 år - inklusiv ungdomsspillere. De er i faregruppen og vi vil gerne passe rigtigt godt på dem. Vi vil hellere gå med livrem og seler og kan bedre leve med at blive beskyldt for at have gjort for meget end for lidt, når det her er overstået, mener Leif Damkjær fra Køge Golf Klub..

- Vores tiltag skal tages som et udtryk for vores håndtering af den alvorlige situation samt ikke mindst hensynet til den del af vores medlemmer, der er i risikogruppen på grund af alder eller andre forhold. Det er drastiske tiltag, men vi mener, det er vigtigt at tage det fulde skridt nu, fremfor i mindre trin senere, skriver klubben på hjemmesiden.

- Vi ved godt, at det kribler gevaldigt hos spillerne for at komme ud på banerne og vil løsner op, så snart det er forsvarligt, lover formanden da også.

Her til morgen har Vallø Golfklub også besluttet at lukke helt ned for en periode. Det samme gælder golfklubben i Harekær samt Skovbo Golfklub.