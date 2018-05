Gørslev slog i pinsen topholdet i Serie 2. Kampens målscorere ses her; Nicklas Busk, Nick Nygaard og Christian Larsen.

Gørslev fik revanche: Besejrede topholdet

Køge - 22. maj 2018 kl. 17:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillere og trænerstab kunne smile om kap med pinsesolen, da Gørslev IF i lørdags spillede sig tilbage i oprykningsræset efter en 3-1 sejr over Vordingborg IF.

Oven på et par sløje uger med skuffende resultater, var GIF-holdet som forvandlet, da de gik ind til opgøret imod topholdet, som i ugens løb havde sendt GIF ud DBU Pokalen med en 5-1 sejr i Gørslev.

Om Vordingborgspillerne havde undervurderet GIF og tog for let på opgaven, må stå hen i det visse, men faktum var at GIF kom med en kolossal energi og vilje til at vise, at holdet er bedre end de sidste uges resultater, oplyser foreningen i en pressemeddelelse. Gørslev fik en drømmestart allerede i det 7. minut, da Nick Nygaard sendte holdet på sejrskurs med 1-0 efter fodboldens ABC udført af Victor Larsen og Christian Larsen.

GIF spillede en meget klog 1. halvleg, hvor der blev fuldstændig lukket ned for hjemmeholdets opspil, og de måtte ty til at sparke lange bolde, lyder det i pressemeddelelsen. Kort før pausefløjtet kunne Nicklas Bust score til 2-0 på et perfekt indlæg fra Christian Larsen, som igen var kreditoren bag målet.

Anden halvleg var kun få minutter gammel, da Vordingborg fik tilkendt et straffe begået af Rasmus Bundgaard. Det blev kynisk udnyttet, og der var ny spænding tilbage i opgøret. Reduceringen gav fornyet energi og håb for hjemmeholdet, som pressede på herefter for et comeback.

- Gørslev modstod presset med et heroisk kæmpende forsvar, godt målmandsspil og en midtbane, der arbejdede som gale. Som 2. halvleg gik, fik GIF mere og mere kontrol på kampen igen og kunne definitiv slukke lyset for Vordingborg små 10 minutter før tid, da Christian Larsen satte sidste fod på bolden efter oplæg fra Nick Nygaard og Nicklas Bust, og sejren var en kendsgerning, lyder det i pressemeddelelsen fra Gørslev IF.

Der resterer nu kun fire runder tilbage, og det bliver et tæt oprykningsslag imellem Hvalsø, Vordingborg, Bjæverskov og GIF om dén ene, måske to oprykningspladser. Næste opgave for holdet er på lørdag, hvor hjemme tager imod det absolutte bundhold fra Nyråd klokken 11.00.

Klubbens serie 4-hold spiller ligeledes hjemme klokken 13.00 mod topholdet fra Køge Boldklub.