Gør-det-selv folket kan komme i gang

For butikker over 5000 kvadratmeter er der så igen en yderligere skærpelse, der betyder, at de forholdsmæssigt må have færre kunder inde af gangen, end de mindre butikker. Her er anbefalingerne nemlig, at besøg skal ske via tidsbestilling og at hver kunde skal have ikke mindre end 250 kvadratmeter at boltre sig på.