Se billedserie Esther Marie Jensen og sønnen Michael, der besøger sin mor tre-fire gange om ugen. Bag dem et protræt af Esther Marie Jensen og hendes mand Carl malet af barnebarnet Mette. Foto: Henrik Førby jensen

Godt tilfreds efter 50 år i Karlemoseparken: - De skal bære mig herfra

Køge - 17. december 2020 kl. 06:16 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Fotos af fødselsdage, juleaftener, billardspil og portrætter af børn og børnebørn fylder godt op på væggene i køkkenet i den 77-årige Esther Marie Jensens hyggelige lejelejlighed i Karlemoseparken.

Her har hun boet siden boligområdet blev opført i 1970 og hun og hendes mand Carl flyttede ind for at få mere plads til en børneflok, der med årene blev til to piger og to drenge. Esther Marie Jensen var på det tidspunkt hjemmegående og har aldrig fortrudt, at hun og hendes mand valgte at slå sig ned i "Karlemosen".

Hun blev alene for ti år siden, men har med årene fået mange bekendtskaber i området gennem billardklubben, strikkeklubben, pensionistklubben og de faste fælles gåture om mandagen i gågruppen.

- Jeg er glad for de klubber, vi har. Det er jo hyggeligere at være sammen end at sidde alene herhjemme hele tiden, konstaterer Esther Marie Jensen.

Snakker med alle Stort set hver dag ringer hun og en af de øvrige beboere sammen for lige at høre, hvordan det går. En lille sikkerhed og en opmærksomhed, der også giver tryghed.

- Jeg er glad for at bo her og har altid været det. De kommer til at bære mig væk herfra. Jeg er sådan én, der snakker med alle, og vi har en god opgang, fortæller hun med et lille smil.

Denne eftermiddag er hendes søn Michael på besøg. Han mistede siden sin kone for fire år og bor i Pærehaven ganske tæt på sin mor. Ugentlige træningsaftener i Karlemoseparkens dartklub gør det naturligt for ham lige at stikke hovedet indenfor i hans barndomshjem.

Desuden bor datteren Jane i Karlemoseparken med sin datter Mette, der ind imellem hygger sig med at overnatte hos sin mormor. De andre børn og børnebørn kommer lidt sjældnere på besøg, men famlienetværket er ganske tæt.

- De ringer til mig og Michael ved, at jeg ikke kan undvære ham. Han kan lave hvad som helst, siger Esther Marie j-ensen om sin 57-årige søn, der arbejder som produktionsmedarbejder hos Dana Lim.

Også Carl Jensen var produktionsmedarbejder hos et lokalt lak- og malerfirma, mens Esther Marie Jensens eget arbejdsliv førte hende til batterifabrikken Hellesen og Toms chokoladefabrikker.

Søde indvandrere I Karlemoseparken har familien gennem årene haft et stort fællesskab i billardklubben, hvor alle ved med til at spille og feste, husker Michael Jensen.

- Og så løb vi børn ud og ind hos hinanden. Vi var ude og omkring hele tiden. Det gør man ikke så meget mere. Der er kommet langt flere indvandrere i Karlemoseparken end dengang, siger han.

Området er de senere år kommet i et negativt medielys på grund af lokale bander og stor arbejdsløshed. Området er blevet registreret på regeringens ghettoliste - og er netop kommet af listen igen. De sociale udfordringer mærker Esther Marie Jensen dog ikke noget til. Hun passer sig selv og snakker og hilser i øvrigt på folk som hun plejer.

- Jeg hilser da også på indvandrerne og børnene kigger så sødt på mig fra deres barnevogne. Det kan jeg godt lide. De er så søde. Jeg er ikke utryg, men jeg går ikke ud om aftenen - man skal jo også passe på sig selv i mørket. Jeg går ikke så godt og har en rollator inde i stuen. Og hvis folk ikke vil hilse kan de da bare lade være. Vi har også en indvandrerfamilie her i opgangen. De er søde - faderen spørger mig da, om der er noget, han kan hjælpe mig med, fortæller 50-års jubilaren.