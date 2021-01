Godt samarbejde ved afslutning af NATO mission

Kernekompetencen Ifølge distriktschefen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, oberstløjtnant Peter Serup, er opgaven gået rigtig godt. Han understreger, at netop bevogtning er Hjemmeværnets særlige kompetence - også når det er alvor som i onsdags. Det er ifølge distriktschefen positivt, at Hæren er blevet opmærksom på den ressource og kompetence, der findes i Hjemmeværnet til at støtte Forsvaret. Han ser frem til et endnu større samarbejde i fremtiden.

Det var ikke kun på landjorden, at Hjemmeværnet støttede Hæren. Til vands stillede Marinehjemmeværnet med to hurtiggående både. Peter Serup var også glad for at se, at der på denne opgave var et godt samarbejde med Marinehjemmeværnet og takker for deres bidrag på vandet og ser bestemt muligheder for et bredt samarbejde på tværs af værnene i fremtiden.