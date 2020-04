Køge Tennisklub kan nu forberede genåbningen, efter at udendørs idrætsgrene uden kropskontakt som tennis og golf har fået lovet til at begynde spillet igen. Håbet i tennisklubben er, at sæsonen kan begynde omkring 1. maj. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Godt nyt: Snart klar til at svinge ketsjeren igen

Køge - 22. april 2020 kl. 16:30 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kribler givetvis i mange danske idrætsudøvere for at kunne genoptage deres elskede sportsgrene.

Mens fodboldspillerne må vente lidt endnu, kan både tennis- og golfspillerne samt idrætsudøvere i andre udendørs sportsgrene uden kropskontakt godt begynde at glæde sig..

Mandag aften præsenterede Sundhedsstyrelsen en række retningslinjer for udendørs idrætsgrene, hvor der er ikke er kropskontakt. Med baggrund i dem, og såfremt en række krav og anbefalinger om eksempelvis håndsprit, afstand og fortsat lukkede klubhuse overholdes, vil udvalgte udendørs sportsgrene nu kunne genoptages.

Det skaber stor glæde i Køge Tennisklub, fortæller formand Ulla Juhl. Hun har i de forgangne dage modtaget en række råd, anbefalinger, retningslinjer og krav fra blandt andre Dansk Tennis Forbund og DGI og kommunikeret dem videre ud til de flere hundrede medlemmer af klubben. Nu skal Køge Tennisklub så i dialog med Køge Kommune for at høre, om der er yderligere forhold, som skal tages højde for.

- Vi glæder os, og der er rigeligt at se til nu. Men vi tror på, at vi kan komme relativt hurtigt i gang, selvom der naturligvis er meget, vi skal have på plads først, siger Ulla Juhl og nævner 1. maj, som et forsigtigt håb om en opstartsdato.

Klæd om hjemmefra

I Køge Tennisklub betyder det imidlertid også, at der udelukkende kan spilles udendørs, at omklædningsrum og klubhus skal forblive lukket, og at medlemmerne dermed skal klæde om hjemmefra.

De mange træningshold skal også vænne sig til at være i mindre grupper, da anbefalingen er, at maksimalt tre spillere og en træner samles på hver bane.

Dertil kommer krav og anbefalinger om øget brug af håndsprit, at tennisspillerne i videst muligt omfang spiller med samme partner, samt at man spiller med mærkede bolde, så hver enkelt spiller blot rører bestemte tennisbolde.

- Nu kender vi rammerne nogenlunde, og vi tror på, at vi kan løse det, så vi kan komme i gang snart, siger Ulla Juhl, der ser frem til en forhåbentlig lang og god udendørssæson på det røde grus bag Køge Idrætspark.