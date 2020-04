God hårdag hos frisøren

Se billedserie Hos Poul Pedersen var der store glæde over endelig at kunne få rettet lokkerne til af en professionel.

Køge - 20. april 2020

Mandag morgen kunne landets frisører igen finde saksen frem og klippe deres kunder - det var begge parter meget glade for.

- Jeg havde faktisk tid den 18. marts, hvor landet blev lukket ned, så jeg har ventet lige siden og det har været rædsomt, lyder det med et smil fra Lena Weinbech, der er mødt op hos sin faste frisør på Torvet i Køge.

Hun fortæller, at hun end ikke har overvejet, at finde saksen frem derhjemme, men har glædet sig til, at salonen åbnede igen.

Mens hun venter udenfor på sin tur i frisørstolen er personalet i gang med at klippe to andre kunder - der sidder med god afstand i mellem sig.

- Det er fantastisk, at de er åbnet igen. Jeg skal heller ikke nyde noget af selv at klippe håret derhjemme. Den slags lader jeg de professionelle om, siger Poul Pedersen med et grin.

Han sidder hos frisør Helle Andersen, hvor hendes nye mundbind ikke sætter en stopper for hyggesnakken, mens frisuren bliver rettet til.

Ved en anden stol er salonens ejer, Anette karms også i gang og fortæller, at nyheden om at hun og hendes kolleger kunne åbne igen skabte stor glæde. Så de fik travlt med at gøre salonen klar.

Det handler blandt andet om, at der er kommet ekstra plads mellem stolene og at arbejdsgangene er indrettet, så man ikke går for tæt op ad hinanden, herunder også, at nye kunder altså venter udenfor, når der er andre kunder i stolene.

- og så handler det om sprit, sprit og sprit, siger Anette Karms og forklarer, hvordan alle flader og alt værktøj bliver rengjort mellem hver kunde - som også bliver bedt om at bruge håndsprit, når de ankommer.

Hun tror faktisk, at nogle af de nye rutiner også vil hænge ved, både hos hende og hos kunderne, når den nuværende coronakrise er drevet lidt over:

- Jeg tror vi fremover skal vænne os til en helt anden hverdag, hvor vi skal være bedre til at passe på hinanden og vise lidt mere folkesind. Det handler om at få de her nye rutiner omkring hygiejne ind som en vane og noget som man bare gør!

Hos salonen Hairshoppen by Karms plejer de ikke at have åbent om mandagen, men det er også en af initiativerne for at sprede kunderne lidt ud på ugen.