For et år siden var Annika Slothuus Høi en af de unge, der lod deres stemme høre under talerfestivalen Røst Festival. Det foregik i Gobelinsalen på KØS museum for kunst i det offentlige rum. Her talte hun blandt andet om, at vi skal blive bedre til at sige vores ærlige mening til hinanden. Foto: Torben Thorsø

God debat gavner samfundet

- Nu hvor der er så mange platforme at dele sine meninger på - og få modspil på - kan det være skræmmende at dele sin ærlige mening. Men jeg ville gerne slå et slag for at vi i højere grad vænner os til at dele noget med hinanden, også når vi mødes personligt. Vi bliver kun rigere som personer og som samfund, når vi deler meninger med hinanden. Så min opfordring i talen gik på, at man ikke skulle være så bange for at sige sin mening. Det værste, der kan ske er jo, at folk er uenige og så får man en god diskussion ud af det. Det er en ren win win-situation, mener hun.