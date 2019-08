Se billedserie Foto: Oliver Lund Foto: Oliver Lund

Gnags til Køge Festuge lagde op til hoftesving og sing a long

Køge - 31. august 2019

Det var næsten ikke til at skære sig igennem den enorme menneskemængde, der var mødt op på Torvet i Køge for at høre Gnags synge live. Peter A.G.'s hofter stod ikke stille et sekund, men bevægede sig i takt til hans egen sangstemme.

Han lagde stærtk ud med Den Dejligste Morgen, som gik rent hjem hos publikum, hvor et par ældre kvinder holdt vejret et øjeblik og lettede fra Torvet, da Peter A.G. begyndte at synge. Og omkvædet, det skrålede de to kvinder og resten af Torvet med på.

- Det' den dejligste morgen i hundrede år, og jeg lever, brølede alle for deres fulde lungers kræft.

Gnags gik på scenen på slaget 20:30, som de stod til i programmet. Det er ellers en sjældenhed til koncerter, hvor artisterne oftest med sikkerhed kommer for sent. Men hvor var det skønt at opleve en punktlighed, og derefter være vidne til en koncert, der startede med en god energi, der blev bevaret på en topplacering. Gnags havde spræl i sig, og formåede at holde publikum på samme niveau.

Grå guld

Gnags har efterhånden mere end 50 år bag sig, og det tiltrak også et publikum, der mest af alt bestod af det grå guld og modne voksne. Han spillede dog også op til de unge, som eftersigende skulle have fat i den lange ende med deres streaming-tjenester, som Peter A.G. egentlig ikke vidste, hvad var, sagde han med et glimt i øjet. Alligevel ville han modbevise de unges hype ved at få hele Køge Torv til at skråle med på sin musik. Og det lykkedes, for alle blev ved med at huje, klappe og danse. Gnags havde taget det helt brede kartotek med sig, hvor de underholdte med alt fra De Vilde Kaniner til helt nye numre fra i år.

Plastikprædiken

Peter A.G. sørgede for at holde på publikums opmærksomhed mellem numrene. I oplægget til det nye nummer fra i år, fortalte han om en privat snak med sin søster om det enorme plastikforbrug, som hun mente, at han skulle se at få gjort noget ved. Den første plastikpose han selv nogensinde så, var gennemsigtig, og den tog han over hovedet, hvilket han skulle stoppe med, for det kunne han jo dø af, sagde hans far. Det er nogenlunde det samme, der er tilfældet med havene, som er ved at drukne i den plastik, vi mennesker smider med, forklarede Peter A.G. så fra scenen.

- Det flyder med plastik i havene, så vi næsten ikke kan trække vejret. Er det ikke på tide, at vi gør noget ved det?, råbte han.

Publikum hujede i kor, klappede og tog så en ekstra slurk af øllet i plastikkrusene. Gnags sang deres nye nummer Syndflod af Plastik, som netop handler om, hvor grelt det står til i havene på grund af plastikaffald. Sangen opfyldte også et ønske fra flere fans, som havde skrevet til Gnags og efterspurgt, om de ville spille noget af deres nyeste musik til koncerten. Det lod dog ikke til at være et særlig velkendt nummer endnu, for i stedet for at synge med, blev der vugget roligt med fra Torvet. Det til trods blev Gnags stadig overrendt med klapsalver, pift og tilråb.

Det var tydeligt, at Gnags er rutinerede i koncert-gamet. De havde opbygget sættet med en dynamik, der gav plads til at danse vildt og svinge med armene til Mr. Swingking, og i det næste kunne man falde ned og lytte eftertænksomt til Når jeg bliver gammel. Hen mod slutningen af koncerten, meddelte Peter A.G. også, at når han så blev gammel, kunne han godt finde på at slå sig ned i Køge. Og det faldt i god jord hos publikum, som anerkendte det med endnu flere klapsalver.

Alt i alt en meget vellykket og succesfuld koncert, hvor publikum blev stående og hungrede efter mere musik, selv efter to ekstranumre. Det vidner om Gnags' evne til at holde sig aktuelle.