Glimt fra historien: Mejeriet i Lille Salby

I 1918 var der indkommet klage over lastbilens kørsel fra Lille Salby til Lille Skensved, da man havde undladt at søge om tilladelse til at køre på den nævnte strækning, som blev betragtet som en af sognets biveje, hvortil der skulle indhentes tilladelse til kørsel. Efterfølgende sendte mejeribestyrer J. Kjersgaard et brev til Højelse Sogneråd med følgende tekst: "Med Beklagelse modtog jeg det ærede Sogneråds Skrivelse af 25. juni 1918 angående Kørsel med Mejeriets Lastvogn A4295 på Strækningen Salby - Lille Skensved. Jeg skal i forbigående tillade mig at bemærke, at der fra min Side stadig er iagttaget den største Hensynsfuldhed over for Hestevogne og forbipasserende, og er Automobilet altid blevet standset af mig, straks når Heste har været bange herfor, samt har jeg stået af og trukket Køretøjet et stykke til Hestene var beroligede. Alt gjort fra min Side for at undgå Klager. Desværre har jeg gjort den Fejl at glemme at ansøge om Tilladelse til at befare nævnte Strækning, hvilket bedes undskyldt. Vedlagt tillader jeg mig at tidstille det ærede Sogneråd et andragende om Tilladelse til at måtte køre på de i Sognet værende Biveje, hvilket jeg håber må blive bevilget, da dette er af stor Betydning for min Forretning, og jo dog som skatteydende Borger til Sognet måtte kunne tages til følge i Betragtning af, at Tilladelse er givet til Vognmændene i Køge. Automobilet er til enhver en tid til det ærede Sogneråds Disposition i tilfælde af Sygdom, Ulykker og Ildebrand, og afventer jeg gerne Sognerådets Svar på mit Andragende. Ærbødigst J. Kjersgaard".