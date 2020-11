Glimt fra historien: Fattighusene i Højelse

I Folketællingen fra 1845 står skrevet, at 3 og 4 familier boede i fattighuse - i 1. fattighus bor 3 familier og i 2. fattighus bor 4 familier. Det er sandsynligt, at det har været fattighuset på Højelsevej 3 og huset bag ved mod øst. Huset bag i haven blev beboet af Frederik. Frederik pralede bl.a. med, at han var far til 21 børn! Det hus brændte ned, da Ottegården brændte i maj 1969.