Sådan så det ud, da elever fra Søndre Skole kom tilbage i skole efter sidste forårs nedlukning og i maj kunne få undervisning i Ravnsborghallens cafeteria. I denne uge kan skolens afgangselever komme tilbage to dage og få undervisning indenfor på skolen.

Glæde over normal undervisning igen: - Nu kan vi sætte fokus på det faglige

Køge - 22. marts 2021 kl. 20:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I denne uge kan afgangseleverne på Køge Kommunes folkeskoler se frem til mere normal undervisning indenfor i deres klasselokaler. På Søndre Skole får den ene 9. klasse undervisning tirsdag og onsdag, mens den anden afgangsklasse kommer ind torsdag og fredag, fortæller Steen Rosenberg, der er skoleleder på Søndre Skole.

- Vi glæder os til, at de vender tilbage. Jo flere jo bedre for os, for vi vil rigtig gerne have den direkte kontakt med eleverne, siger han.

Den - i skrivende stund - seneste politiske aftale om genåbning betød, at også afgangselever i Nordsjælland, hovedstadsområdet og Østsjælland kan komme tilbage og få almindelig undervisning på skolerne halvdelen er tiden. Derfor tyder det også på, at eleverne på Søndre Skole efter påske kan komme ind på skolen hver anden uge.

Det har ifølge Steen Rosenberg en stor betydning, for allerede i den seneste uge, hvor eleverne kom tilbage og havde én udendørs undervisningsdag, så skolen tegn på, at de unge var meget glade for at se hinanden igen.

- Der er ingen tvivl om, at det kammeratskab betyder meget. Men nu kan vi også sætte fokus på det faglige, når de i denne uge kan møde ind to dage. For selvom den virtuelle undervisning har understøttet den faglige læring i høj grad, er kontakten mellem elever og lærere vigtig, pointerer skolelederen.

Ser endelig ud i virkeligheden Formanden for kommunens skoleudvalg, Mads Andersen (K), glæder sig også over, at partierne på Christiansborg er blevet enige om at åbne lidt hurtigere end først planlagt, så afgangselever i højere grad kan komme tilbage til en normal skoledag.

Den konservative politiker har i flere uge talt for at åbne mere og hurtigere, da han mener, at skoleeleverne tager mere skade af at sidde derhjemme og få fjernundervisning, end den smitterisiko det er at få dem tilbage på skolerne.

- Det er dejligt, når man har arbejdet for det så længe, som jeg har. Det er rart, at de endelig har kigget op fra regnearket og ud i virkeligheden og set, at det kan lade sig gøre at få flere elever tilbage, siger Mads Andersen.

Udvalgsformanden tror, det vil få en positiv betydning socialt for de ældste elever, som om få måneder skal sige farvel til folkeskolen og herefter spredes i forskellige retninger.

- Det handler i høj grad om det sociale, men det faglige er også vigtigt at få med, og på det punkt vil eleverne kunne få mere med på vej ud af skolen.

De seneste uger har der været lagt op til et scenarie, hvor landets kommuner selv skal stå for at teste både lærere og elever på folkeskolerne efter påske, men indtil videre er det usikkert, hvordan opgaven bliver helt konkret.

- Lige nu følger vi udvikling nationalt i forhold krav om test, men jeg har hele tiden sagt, at jeg er tilhænger af, at vi tester, så meget som det er muligt. Vi er i fuld gang med at forberede os på den opgave, for vi kan se, at det går stærkt på Christiansborg lige nu. Hvis tingene pludselig rykker sig, skal vi være omstillingsparate, fastslår Mads Andersen.