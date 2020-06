Køge Kommune modtager nu knap 390.000 kroner fra Ældre- og Sundhedsministeriet til styrkelse af behandlingsforløbene for mennesker, der både lever med psykisk sygdom og alkoholmisbrug. Her ses en glad social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand, Lissie Kirk (S). Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Glæde over bedre behandling til dobbeltbelastede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæde over bedre behandling til dobbeltbelastede

Køge - 21. juni 2020 kl. 06:21 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere, der kæmper med både alkoholmisbrug og psykiske lidelser, har som bekendt et særdeles svært udgangspunkt. For at kunne tilbyde et bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb til disse borgere har Køge Kommune derfor søgt om puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Den gode nyhed er nu, at der er knap 390.000 kroner på vej fra ministeriet, og kommunen kan dermed søsætte indsatser målrettet såkaldt »dobbeltbelastede« borgere, der både har et alkoholmisbrug og en psykisk lidelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu modtager økonomisk støtte til disse indsatser, sagde Lissie Kirk (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, på byrådsmødet forleden og fortsatte:

- Det er en stor opgave, der skal løftes, som både skal tage hånd om forebyggelse, men også konkrete indsatser inden for misbrugsbehandling. Støttemidlerne er søgt sammen med Blå Kors, og jeg glæder mig til det samarbejde, hvor vi forhåbentlig kan skabe et solidt og virksomt tilbud til mennesker, som gerne vil forsøge at komme videre med deres liv, sagde Lissie Kirk.

Også Venstres Paul Christensen ser store perspektiver i de kommende indsatser, fortalte han på byrådsmødet.

- Det er utrolig vigtigt, at vi nu med penge fra ministeriet kan støtte nogle af de allersvageste borgere, nemlig de, der både har psykiske lidelser og samtidig kæmper med alkoholmisbrug, siger han.