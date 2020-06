Send til din ven. X Artiklen: Glæd dig til den unaturlige natur i Køge Nord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæd dig til den unaturlige natur i Køge Nord

Køge - 11. juni 2020 kl. 16:13 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver anlagt som et vådområde - men dermed ikke sagt, at man får våde fødder af at betræde område. For tanken er i den grad, at borgerne skal bruge det naturskønne store areal, når det omkring årets udgang står færdigt.

Det er langs Egedesvej at gravemaskinerne i den sidste tid har »knoklet« på et 100.000 kvadratmeter kæmpe areal ned mod Skensved Å.

- Det er endnu for tidligt at kunne fejre det kommende vådområde. Men vi vil gerne nu fortælle alle borgerne, hvad vi har gang i, fortæller projektleder fra Klar Forsyning, Bettina Simonsen.

For det er en spændende projekt, som er ved at blive skabt.

Men inden m an kunne gå helt amok med gravemaskinerne, har arkæologer fra Museum Sydøstdanmark haft muligheden for at grave lidt selv efter fortidsminder. Og det har ikke været forgæves.

Forskningsleder Jens Ulriksen og faglig leder Kristoffer B. Pedersen fortæller at der er dukket mange spændende ting fra deres udgravning. Der har tydeligvis ligget et landsbysamfund tilbage i den ældre jernalder - med gårde ned til åen og græssende kvæg og får. Mere interessant er fundet af skelet-rester. Ikke på et samlet område, men spredt over arealet. Og så dukkede der såmænd også en guldfingerring frem af jorden.

Museets folks har haft jord på fingrene på området i det sidste års tid, men er nu så langt fremme, at de kan sige tak for denne gang og tage hjem og forske videre i historien om landsbysamfundet ned til Skensved Å.

Projektet på Egedesvej bliver rent win-win. Borgerne får et smuk kuperet område med blandt andet et stisystem at færdes i - og så kommer området til at bestå af en række kunstige småsøer, der skal fungere som regnvandsbassinet. På begge sider af Egedesvej vil der med årene skyde industribygninger op og det er vand fra veje og parkeringspladser, som vil blive opsamlet og renset i de kunstige søer, inden det kan føres videre til Skensved Å.

Kunstige vådområder har til formål at forsinke og rense regnvand i byområder, hvor der er et særligt behov for, at vandet renses før det ledes videre ud i vandløb. Vandet renses ved, at det bliver ledt igennem vådområdet, hvor skidt og snavs vil bundfælde sig på vejen og hæfte sig fast på planterne i vådområdet. Derfor skal vådområdet udformes, så det sænker vandets hastighed så meget som muligt.

- Det er målet, at folk skal få glæde af området, fortæller bestyrelsesformand Niels Rolskov fra Klar Forsyning.

Det er ikke tanken at beplante området. Det vil ske på naturlig vis.

- Der vil være frø i muldjorden, så naturen vil selv indfinde sig, supplerer projektleder Bettina Simonsen.

Hele det kunstige naturskønne området koster 15 millioner kroner at anlægge.