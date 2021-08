Se billedserie Tøser i alle aldre hoppede på cyklen og deltog lørdag i den 30. udgave af Tøserunden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Glade tøser trådte til i Tøserunden

Køge - 16. august 2021 kl. 11:34 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der var gode ben, sved på panden og højt humør hos de damer i alle aldre, som lørdag middag trillede over målstreget til årets udgave af cykelløbet Tøserunden.

- Vi har trænet hele foråret, så det er kulmanationen på alle vores anstrengelser at være med her - og det fede ved Tøserunden er netop at alle kan køre med, lød det fra Therese Dogan og Bettina Clasen Nyqvist, der er en del af afdeling Q hos Hvidovre Cykelklub.

Herfra var de i alt 16 damer afsted til dagens cykeløb, hvor der både var tid til at trampe i pedalerne og bagefter få en hygelig snak ved målområdet på Søndre Havn i Køge.

- Hele stemningen omkring Tøserunden er meget inkluderende og det er en stor del af det, at man bagefter kan sidde og hygge sig her, mens man måske får en kold øl. Så vi er rigtig glade for, at det blev til noget i år efter sidste års aflysning, fortalte damerne, da de 112 kilometer på hjul var ovre.

Her gav de også udtryk for glæden over, at der i det hele taget er et løb dedikeret til kvinder, så de ikke skal køre om kap med herrerne ude på ruten.

Samme dag blev der også arrangeret Sjælland Rundt og Sjælland på tværs, hvor en del herreryttere deltog.

Det hele var arrangeret af Køge Sport Event.