Glad pubejer ser frem til flydebroer: - Nu skal kommunen bare i gang

Tanker og planer om at etablere Køges »lille Nyhavn« med flydebroer til lystsejlere i »Slipset« har været undervejs i nogle år og er et stort ønske ikke mindst blandt havnens restauratører, der håber, at et aktivt sejlerliv kan bidrage til mere liv og dermed også flere gæster i inderhavnen.