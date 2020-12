Se billedserie Murermester Jimmy Jacobsen var blandt de 10 lokale erhvervsfolk og politikere, der brugte en eftermiddag på Giving Tuesday i år. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Giving Tuesday i Køge satte ny rekord

Køge - 08. december 2020

Spar Nord Køge Bugt gik igen i år sammen med organisationerne Familiestøtten og Broen Køge for at gentage sidste års succesfulde premiere på Giving Tuesday i Køge. Og i år overgik man alle forventninger og slog rekorden fra sidste år, da det lykkedes at samle over 400.000 kroner ind til udsatte familier i Køge Kommune.

Giving Tuesday fandt sted tirsdag i sidste uge, da Spar Nord Køge Bugt lige som sidste år lagde lokaler til en hektisk eftermiddag, hvor 10 lokale erhvervsfolk og politikere satte både stemmer og telefoner på overarbejde, da de i løbet af tre timer ringede så mange donationer som muligt hjem til Giving Tuesday.

Og resultatet blev altså mere end 400.000 kroner til det gode arbejde i de to organisationer, Familiestøtten og Broen Køge.

- Jeg er meget rørt over, at så mange mennesker bruger deres tid på at samle ind til vores familier. Dertil kommer, at de med indsatsen på Giving Tuesday også er med til at sætte en mere overordnet fokus på, at der er mange familier, der har det svært - ikke mindst her i julemåneden, siger Sanna Rasmussen fra Familiestøtten.

Hun fortæller, at Familiestøtten med bidraget fra Givins Tuesday kan sikre julehjælp til mange lokale familier, som udover julemad blandt andet også modtager et biogavekort eller et gavekort til legetøj.

Nyt initiativ

En ny del af Giving Tuesday i år var i øvrigt en turnering i sporten padel tennis. Spar Nord Køge Bugt samlede forud for dagen en række lokale virksomhedsejere til en padel tennis-turnering med en deltagerpris på 2500 kroner, som gik til det gode formål.

- Bare ved Padel tennis-turneringen fik vi indsamlet 40.000 kroner. Arrangementet var en rigtig god kombination af motion, erhvervsnetværk og velgørenhed, fortæller direktør for Spar Nord Køge Bugt Jesper Køster.

- Det er helt vildt, at vi på så kort tid fik samlet så mange penge ind til de udsatte familier. Der lever omkring 2000 børn i udsatte familier i Køge kommune. Børn, der aldrig har prøvet at få, hvad de ønsker sig til deres fødselsdag, og børn der hvert år får ondt i maven op til jul, fordi det ikke er en rar tid hjemme hos dem. At vi har været med til at støtte disse familier er helt fantastisk, siger han.

Du kan stadig hjælpe

Der er i øvrigt flere muligheder for at støtte Giving Tuesday-initiativet i Køge helt frem til 15. december.

Man kan for eksempel byde på en række donerede varer som tøj og vin samt gavekort på www.odendo.dk/naer-dig.

Man kan også støtte på Mobilepay nr. 62033 (Spar Nord Køge Bugt), eller man kan sende en mail på givingtuesdaykoege@familiestoetten.dk.

Giving Tuesday støtter Familiestøtten og Broen Køges arbejde i lokalområdet. Familiestøtten sikrer julehjælp, tøj og legetøj til lokale udsatte familier, mens Broen gennem sit arbejde sikrer udsatte børns muligheder for at deltage aktivt i idræts- og foreningslivet