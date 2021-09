Se billedserie Køge Kommunes grønne ambassadør Jacob Skjødt Nielsen og administrerende direktør Kenneth Bell fra JN Spedition får en snak om, hvordan man kan skabe endnu mere natur vild i transportcenteret. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Giver industrikvarteret tilbage til naturen

Køge - 24. september 2021

Tusindvis af kvadratmeter nyslået græs ligger som en golfbane mellem de store lagerbygninger, mens lastbilerne myldrer som myrer ud og ind ad rundkørsler og indkørsler og forsvinder ud i landet med sort røg ud ad udstødningen. Op mod hovedindgangene til bygningernes kontorindgange ligger velplejede kæmpegræsplæner og troner. De nærmest indbyder til en uendelig gang golf. Hvis ikke det var fordi, vi var i et industrikvarter.

Og så alligevel. Flere steder er græsset blevet lidt længere. Buske titter frem. Småtræer. Har nogle glemt at holde haven?

- Der er et kæmpe potentiale i at omdanne alle de grønne områder herude til mere vild natur, siger Grøn Ambassadør i Køge Kommune, Jacob Skjødt Nielsen.

Han arbejder med grøn omstilling af og i Køge Kommune. Men en af opgaverne er også at overbevise de store virksomheder i et af landets største transportcentre, Skandinavisk Transport Center, STC, i den nordlige del af Køge om ikke at barbere naturen helt væk derude.

- Vi kan gøre plads til en masse planter og dyr herude. Og skabe sammenhæng med naturen omkring transportcenteret. Det handler om at skabe mere biodiversitet, forklarer han.

Ifølge Jacob Skjødt Nielsen kan flere virksomheder godt se pointen i det.

- Vi skal have overbevist dem om, at man ikke behøver at lave golfbaner herude. Og at det faktisk gør noget godt for naturen. Flere kan heldigvis se en god idé i det, siger han.

Ifølge den grønne ambassadør kan et område på 25 hektar gøres til vild natur i STC. Det er omkring en tiendedel af området.

- Men det kan faktisk skabe en korridor for dyrene at vandre igennem og spise i, så området kommer til at hænge sammen med skov og marker rundt om industriområdet. Det vil gøre en kæmpe forskel for naturen, siger Jacob Skjødt Nielsen.

De fleste virksomheder er i løbet af få år begyndt at tegne grønne profiler af sig selv. Så det er en god tid at tale om grøn omstilling. Selv derhjemme i villahaverne er vi begyndt at gøre det moderne at lade græsset gro. Og et af de firmaer, som nu lader planterne få mere plads, er JN Spedition.

- Selvfølgelig skal vi stadig have en pæn og præsentabel indkørsel. Og det skal jo ikke have lov at vokse til, så man ikke kan komme ind ad vores dør. Men vi har masser af grønt område, som sagtens kan få lov at stå mere til i stedet for at være barberet ned som en golfbane, siger administrerende direktør Kenneth Bell.

Han repræsenterer en af de virksomheder i STC, som ser idéen i at lade plænetraktoren holde længere pauser. Og lade en del at industriområdet blive til naturområde.

- Vi skylder naturen, at der ikke kun er rå beton og biler herude. Der er masser af plads til naturen også, siger han.

JN Spedition er et stort kølelager, som også råder over en stor flåde af køleanhængere. Og mens vi jo alle sammen skal have noget at spise, er det samtidig ikke den mest miljørigtige branche.

- Selvfølgelig handler det også om at have en grøn profil og at gøre sig bemærket på det. Det er der en reklameværdi i. Men vi er også i en branche, som sviner og har et ansvar for at give dét tilbage til naturen, vi kan. Ikke kun for kloden, dyrene og planterne, men vi skylder også vores børn at være gode eksempler, så de ikke kun ser biler og beton, siger Kenneth Bell.

- Men vi er ikke bare hoppet på den grønne bølge, fordi det er populært lige nu. Det her med mere biodiversitet og højere græs, er jo bare en lille del af det. Vi har hele tiden haft fokus på klimaet, siger han.

- For eksempel kræver vi også, at chauffører, som kører for os, kører med de mest miljørigtige biler.

- Og da vi byggede køleanlægget for 11 år siden, valgte vi at lave et CO2-drevet anlæg, selvom det kostede tre-fire gange så mange penge, som hvis det kørte på ammoniak ligesom alle andres. Det var der mange i branchen, som grinte af dengang. Men jeg tror ikke, de griner så meget nu, hvor de skal til at gøre deres regnskab for CO2-udledningen op, siger Kenneth Bell.

- Vi kan da også se, at mange nye køleanlæg nu drives af CO2. Det er langt mere klimavenligt. Det skal vi alle sammen være glade for, siger han.

- Man skal også lige huske på, at hvis der sker et udslip fra et ammoniakanlæg, så lukker det altså hele byen ned. Det er ret så giftigt.

Imens skal Jacob Skjødt Nielsen have overbevist flere firmaer om at lade græsset gro. Han er bindeled mellem kommune, biologer, konsulenter og er ham, som virksomheder kan gå til, hvis de vil have idéer og konsulentbistand til at finde steder, hvor de kan få en grøn kant.

Om det så er idéer til placering af solceller eller anden klimavenlig omstilling. Faktisk har Køge Kommune også regnet sig frem til, at der er plads til 300.000 m2 solceller på tagene hos STCs virksomheder.

Men nu er der altså også fokus på græsplænerne.

- Vi kan hjælpe dem videre med de grønne tanker og komme med råd til, hvordan man kan indrette området herude. Jeg håber, flere går med på idéen, siger den grønne ambassadør og peger mod en flere tusinde kvadratmeter stor kortklippet græsplæne hos en af virksomhederne.

- Men der er faktisk også virksomheder herude i transportcenteret, som er begyndt at sætte skilte op med, at de støtter biodiversiteten og lader en del af deres områder vokse mere til, siger han.

Og det er ikke så svær en opgave.

- Man skal faktisk egentlig bare vælge et område ud og kun slå græs der to gange om året, som hvis man vil lave en vild have derhjemme. Det skaber en masse plads til både dyr og planter. Faktisk vil det med tiden kunne gå i skov, hvis man ikke holder det. Det ville være super flot herude mellem lagerbygninger og lastbiler, siger han.

Skandinavisk Transport Center i Køge er et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder med sine 250 hektar. Halvdelen af den jord, som en virksomhed ejer, må ikke bebygges. Derfor ligger store arealer flere steder som pryd. Men kunne lige så vel ligge brak. Eller man kunne grave små søer i området.

- Vi vil jo gerne have så mange virksomheder som muligt til at se en idé i, at man også lader naturen være her, selvom det selvfølgelig er industriområde, siger Jakob Skjødt Nielsen.