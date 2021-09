Se billedserie Det nye symbol signalerer til omverdenen, at man måske har brug for lidt mere tid og tålmodighed fra andre. Eller at man kan have brug for hjælp til at komme videre. Foto: Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark

Giver en håndsrækning til dem, som glemmer hvor de er...

Køge - 22. september 2021 kl. 17:23 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

En gruppe frivillige brugte tirsdagen på at sprede budskabet om en ny håndsrækning til de mennesker med demens, som vi møder på vores vej.

En nål i trøjen, en nøglesnor, klistermærker.

Symbolet hedder »håndsrækning« og skal gøre det nemmere for mennesker med demens at færdes alene rundt. Man kan bære det synligt. Man kan sætte klitermærkerne på dankortet, så dem ved kassen ved, at man måske har brug for lidt mere tid eller lidt hjælp. Men det kræver, at alle kender mærket. Og det vil en flok frivillige hjælpe os med.

- Vi skal nu have information om det her symbol ud til butikker, foreninger og andre steder, hvor vi alle sammen færdes. Symbolet sender et signal om tre ting: Tag kontakt, tal tydeligt og vær tålmodig, siger Karina Degner, som er en af to demensvejledere, som er ansat i Demensteam Køge.

Hun viser materialet frem til fem frivillige hos Demensteam Køge. Der er plakater, foldere og et eksempel på en »demenspakke«, som indeholder nålen, nøglesnoren og klistermærkerne. Pakken gives til dem med demens, som færdes alene rundt. Hvis de vil have det. Og nu skal de frivillige ud og gøre reklame for det nye mærke.

- Vi håber jo, at dem med demens vil bruge symbolet. Og at alle andre lærer det at kende. Så vi skal have spredt budskabet, siger Karina Degner.

Symbolet er ikke tiltænkt de ældre ude på plejehjemmene, som har deres ledsagere. Der er til dem, som færdes alene rundt. Heriblandt mange langt yngre, som går rundt med deres usynlige handicap, Som glemmer hvor de er, fumler med rejsekortet eller har brug for lidt længere tid med dankortbetalingen.

Fælles oplevelser

Merete Degner, Inge Pedersen, Tolly Volder, Benny Andreasen og Vagn Petersen er mødt op i trøjer med Demensteam Køges logo på ryggen. De er ikke lønnede. De er frivillige. Og de brugte hele deres tirsdag på at køre rundt til butikker forskellige steder i kommunen.

- Fælles for os fem er, at vi enten har mistet en pårørende eller har en pårørende, som har demens. Vi har alle prøvet at stå i nogle svære situationer og al den forvirring, der følger med, fortæller Vagn Petersen.

De kan alle fem fortælle historier om den aftagende hukommelse. Om ægtefæller der flere gange forsvandt i timevis på en gåtur. Om at miste. Nu håber de, at det nye mærke bliver så kendt og brugt, at alle omkring os lægger mere mærke til dem, som måske skal have en ekstra hånd med på deres vej.

Karina Degner er færdig med at vise materialet frem. I bagagerummet af bilen står også en kurv med kaffe og sodavand. Og hun vinker de fem afsted, og lover dem sandwich, når de i eftermiddag kommer tilbage.

Håndsrækning til butikker

Tirsdag var international Alzheimersdag - og de fem muntre mennesker tog på biltur rundt for at reklamere for Håndsrækning-symbolet. De besøgte 10 store supermarkeder og talte med ejere og chefer. Fra Borup til Herfølge. De var blandt andet også i Lellinge, Ølsemagle og Ølby. Uden aftaler på forhånd.

- Vi er simpelthen blevet taget så godt imod alle steder. Alle ville gerne snakke med os og have vores plakat hængende, så deres ansatte kunne læse mere om det her symbol, fortæller Merete Degner.

Købmand Per Jensen var en af dem, som fik besøg, da turnéen kom forbi hans Wika Meny i Køge. Her hænder det også af og til, at ansatte møder handlende med demens, som måske går i stå ved kassen eller mister orienteringen i butikken.

- Det er godt med noget mere oplysning og sådan et symbol her, så vi kan se, hvem der måske har brug for hjælp. Så det støtter vi selvfølgelig op om. Det kan også gøre tingene lettere for os, som arbejder her, siger købmanden.

Så nu ryger plakaten op på væggen i personalerummet, så de ansatte kan se, hvordan Håndsrækning-symbolet ser ud.

På parkeringspladsen er det blevet tid til en kop kaffe. Det regner nu, og det er blevet langt over middag. Men der er ikke pause eller mad endnu. Der mangler tre butikker mere på dagens liste, inden de senere i eftermiddag kan køre tilbage til Demensteam Køges adresse på Nørremarken, hvor der venter mad til dem.

- Vi pensionister arbejder jo hårdt, uanset om det regner, griner Inge Pedersen.

Når de fem ikke er på en charmetur som den her, deltager de i andre arrangementer for pårørende og mennesker med demens. Der findes et fællesskab, som gør en forskel. Og som allerede giver en håndsrækning til andre.

- Ja, vi har jo masser af tid, griner Benny Andreasen.

Bagklappen bliver lukket, de hopper ind i bilen, og turen går videre til næste stop på listen.

Demensugen

Symbolet er lavet af Demensvenligt Danmark. Og opfordringen er, at man - hvis man ser en person med det på sig - tager kontakt, er smilende og imødekommende og spørger ind til, om man kan hjælpe. Og at man taler tydeligt og kun stiller ét spørgsmål ad gangen. Men symbolet opfordrer også til at være tålmodig, at sætte tempoet lidt ned og at man hjælper personen med demens godt på vej, hvis der er lidt usikkerhed i luften.

Tirsdag var som sagt international Alzheimersdag. Men der er fokus på Alzheimer og demens i hele landet i denne uge, som er udråbt til »demensugen«. Og på lørdag holder Alzheimerforeningen deres store årlige landsindsamling på den årlige »Huskedag«.

Men for omkring 90.000 med demens og en halv million pårørende er demens noget, som er i deres liv hver eneste dag. Så en håndsrækning er altid velkommen.