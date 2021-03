Indsamlingssættet indeholder gribetænger, handsker, veste, poser og en instruktion til, hvilke strande og kyster man kan vælge som destination for sin affaldsindsamling.

Giv en hånd med oprydning på stranden

Køge - 26. marts 2021 kl. 19:35

Køge Kommune har smukke strande og kyster. For at passe på den har Køge Kommune søgt og modtaget midler fra Miljøstyrelsens strandoprydningspulje til at iværksætte en fælles oprydningsindsats på strande og kyster i Køge Kommune.

Fra den 26. marts 2021 bliver det derfor muligt at hente et gratis indsamlerkit hos VisitKøge, så man i små grupper kan tage på affaldsindsamling ved en af kommunens strande eller søer. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Foråret byder på flere organiserede affaldsindsamlinger. Blandt andet Ren Natur for foreninger og Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i april. I Køge Kommune er der stor tilslutning til affaldsindsamlingerne, og derfor er det glædeligt for Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, at kommunen har fået midler fra strandoprydningspuljen:

- I Køge Kommune er vi så heldige, at der findes en masse ildsjæle, som allerede nu bruger tid på at indsamle henkastet affald. Og vi oplever hele tiden, at der kommer flere til. Derfor har det været en oplagt mulighed for os at kunne søge Miljøstyrelsen om midler til at understøtte de mange frivillige kræfter, der arbejder med affaldsindsamling i Køge Kommune, siger Erik Swiatek.

Vind gavekort til is

Indsamlingssættet indeholder gribetænger, handsker, veste, poser og en instruktion til, hvilke strande og kyster man kan vælge som destination for sin affaldsindsamling. Sættet er lavet til en gruppe på 3-5 personer.

- Det her er jo noget, vi alle er en del af, og som kræver en fælles indsats. Derfor håber vi, at rigtig mange vil benytte sig af tilbuddet om at hente et gratis indsamlingssæt hos VisitKøge og hjælpe til på strande og kyster, fortæller Erik Swiatek.

Ved at deltage i strandoprydningen kan deltagerne desuden deltage i en konkurrence om at vinde gavekort til en af Køges iskiosker. Man indsender blot et billede af affaldsindsamlingen til renkoege@koege.dk, så deltager man i lodtrækningen til et gavekort. Isen kan jo passende nydes ved en af de rengjorte kyster.

Projektet er sponsoreret af Miljøstyrelsens strandoprydningspulje og Køge Kommunes projekt 'Køge - en ren fornøjelse', der arbejder med at nedbringe henkastet affald.

Indsamlingssættene kan afhentes hos Visit Køge fra den 26. marts kl. 10.