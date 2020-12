Giv din opbakning til den ekstraordinære indsats

Torsdag den 28. januar 2021 afholder Connect Køge igen Nytårskuren - Made in Køge, men i år bliver det i et lidt andet format end sidst.

- Situationen med en fortsat COVID-19 pandemi gør det svært med de store fejringer, men det skal ikke afholde os fra at hylde de dygtige mennesker, som vi har nomineret til årets priser. Det betyder dog desværre, at Nytårskuren - Made in Køge 2021 kommer til at foregå på en lidt anden måde denne gang. Det bliver en lille, særlig fest for de nominerede, hvor de vil få deres velfortjente skulderklap, fortæller direktør i Connect Køge, Allan Munch.