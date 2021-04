Se billedserie Fra Køge Havn til Næsby Strand. 55-årige Flemming Bott har gået tværs over Sjælland på tre dage for at samle ind til kræftramte børn. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Gik tværs over Sjælland for kræftramte børn: - Opbakningen har været det bedste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gik tværs over Sjælland for kræftramte børn: - Opbakningen har været det bedste

Køge - 03. april 2021 kl. 16:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Han er på vej ned ad en villavej i retning væk fra Slagelse og ud mod kysten, da en ældre dame kalder på ham bagfra. Han vender sig rundt, og damen kommer op til ham, stikker ham 50 kroner og siger god tur.

Flemming Bott har på blot tre dage - mandag, tirsdag og onsdag - gået tværs over Sjælland, og det er episoder som denne med den ældre dame og den generelle opbakning fra folk, der har gjort turen det hele værd.

- Det har helt klart været det bedste. Der er kommet masser af kommentarer og bidrag løbende, og det er motiverende i sig selv. Det er også fedt, at medierne gider at gøre opmærksom på sådan noget. Man kan ikke klare sig uden, siger den 55-årige køgenser, da DAGBLADET Køge fanger ham over telefonen onsdag eftermiddag - få kilometer fra den sjællandske vestkyst, der er endemålet.

På det tidspunkt havde han samlet 16.180 kroner ind til Børnecancerfonden. Et beløb, som er støt stigende og allerede er et stykke over de 10.000 kroner, som Flemming satte som oprindeligt mål for sin 70-kilometer lange gåtur.

- Det er vi langt over nu, og vi kommer endnu længere op, så det er virkelig dejligt, siger han.

En hård tur Idéen om at gå tværs over Sjælland på tre dage udsprang af Flemmings kones fætters datter. Hun hedder Vega, og som blandt andet BT den seneste tid har beskrevet, er den fireårige pige syg med uhelbredelig kræft i maven.

Flemming var selv med til Veras treårs fødselsdag, og kort efter fandt man en svulst i hendes mave, hvorefter hun blev diagnosticeret med rhabdomyosarkom. En meget aggressiv og sjælden kræfttype, som kun rammer få børn om året.

Derfor ville køgenseren samle penge ind til Vega, men da der på kort tid var samlet knap en halv million kroner ind til familien, gav det mere mening at rette indsamlingen mod Børnecancerfonden. Derfor tog Flemming mandag morgen de første skridt fra Køge i retning mod Næsby Strand på den anden side af Sjælland for at samle penge ind til fonden og ikke mindst gøre opmærksom på deres arbejde for kræftramte børn.

Turen har været god men også hård, erkender Flemming.

- Det har gjort ondt i knæene, i hoften og fødderne. Jeg var også nødt til at tage smertestillende efter den første dag. Men ellers synes jeg, det er gået skide godt. Den første dag var den hårdeste, fordi vejret var dårligt, der var modvind og det føltes, som om jeg hele tiden gik op ad bakke, fortæller køgenseren og fortsætter:

- Men de sidste to dage (tirsdag og onsdag, red.), har vejret været fantastisk, så det har været fint, selvom hver eneste skridt er hårdt.

- Det varmer Mere motivation fik Flemming Bott også, da han i løbet af onsdagen nåede et højt punkt og kunne se ud over Storebælt og Storebæltsbroen. At kunne se enden på det mål, han havde sat sig for ved at gå tværs over Sjælland og samle ind til et godt formål.

Hvad tænker du om, at du har samlet så relativt mange penge ind - og endda mere end du havde regnet med?

- Det er virkelig dejligt, at folk gider, for der er jo en masse forskellige indsamlinger i dag og vigtige formål. Jeg kender det også fra mig selv, man kan ikke støtte det hele. Så det varmer mig at se, at folk støtter, for det var hele formålet. Både at skabe opmærksomhed om Børnecancerfonden men også at sende en masse penge i retning af dem.

Kunne du finde på at lave en lignende tur igen?

- Ja, jeg har tænkt tanken. Og der er flere, som har sagt til mig, at næste gang jeg kommer til Jylland - hvor jeg kender flest - skulle vi gå en tur sammen. Min kone siger godt nok, at det aldrig kommer til at ske igen, men lad os nu se. Jeg vil ikke afvise det, siger Flemming Bott.