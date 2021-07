Se billedserie »Postens Hans Erik« (Bonde, red.) og »Smedens Lise« (Knudsen, red.) er initiativtagerne til skoletræffet, hvor mange tidligere elever fra Højelse Gamle Skole årligt samles og mindes deres fælles skoletid over en frokost og masser af godt samvær. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Gensynets glæde hos de gamle kammerater fra landsbyskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gensynets glæde hos de gamle kammerater fra landsbyskolen

Køge - 19. juli 2021 kl. 18:01 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

De var der næsten alle sammen.

Hvad enten det var »Postens Hans Erik,« »Smedens Lise« eller bagerjomfru Kirsten, så var godt 50 gamle skolekammerater i forgårs med ved årets skoletræf på Landbomuseet Lundekrog. Alle har de det til fælles, at de har gået på Højelse Gamle Skole på Ejbyvej, før den lukkede i 1963 og flyttede til de nuværende rammer på Højelsevej.

Sammenholdet blandt skolekammeraterne var godt, dengang som nu, og der er derfor god grund til at samles, mener Smedens Lise, hvis fulde navn er Lise Knudsen, samt Postens Hans Erik Bonde; de to arrangerer årligt skoletræffet, der hurtigt blev en succes efter opstarten i 2012.

Kort efter der er kaldt til samling denne lørdag formiddag på Lundekrog, griber Hans Erik Bonde ud efter megafonen og tysser på de snakkeglade skolekammerater, der hurtigt har fundet hinanden i samtalerne ved bordet:

- Det er utroligt, at man kan lukke munden på jer, men det gør vi lige et kort øjeblik, sagde han og bød velkommen.

- Vi har forsøgt at komme i kontakt med cirka 200 elever fra den Højelse Gamle Skole, som har gået på skolen frem til og med 1963. Der er heldigvis mange, som har valgt at efterkomme vores anmodning

- Men ser vi på de tilstedeværende aldersgrupper, er det jo sådan, at når man har modtaget andet vaccinestik og ventet efter par uger derefter, må vi jo stort set kysse og kramme igen. Jeg har da også min kalender med og går rundt bagefter og kontakter pigerne bagefter, for så må vi se, om vi kan få nogle aftaler i stand, sagde Postens Hans Erik med et glimt i øjet og til latter fra forsamlingen.

- Lidt fis skal der vel være plads til, men det er i hvert fald en glæde for Lise og jeg, at vi kan samles igen her på Lundekrog, som har så mange minder fra vores skoletid, sagde han videre.

Mindes de bortfaldne Traditionen med at mødes begyndte først i 2012 og har været et årligt højdepunkt lige siden, fortæller Lise Knudsen.

- Hans Erik og jeg blev hurtigt enige om, at vi skulle fortsætte, og vi er glade for, at der har været god opbakning, siger Smedens Lise, inden hun får øje på en nyankommen skolekammerat.

- Hej Henning, velkommen!, lyder det hjertevarmt fra Smedens Lise, der tager imod kammeraterne og udstyrer dem med et skilt med navn og fødselsårgang, så man hurtigt kan spore sig ind på, hvilke elever man måtte have gået i klasse eller haft undervisning med.

Genopfriskning af minder og den gode samtale kommer dog som oftest helt af sig selv.

- Når de først sætter sig ved bordene, rejser de sig ikke igen foreløbig, griner Smedens Lise, som i 1964 flyttede fra området og i dag bor i Vipperød ved Holbæk.

Hun kommer dog med glæde tilbage til fødeegnen, hvor minderne om en svunden tid stortrives. Hvor snakken lystigt går, når de mange skolekammerater årligt genforenes. De ældste deltagere denne dag er i de sene 80'ere, mens andre desværre er gået bort i den forgangne tid.

- Vi vil gerne nævne dem, som vi skal mindes, og jeg skal da tage mig gevaldigt sammen for ikke at hyle, siger Lise Knudsen, som har skrevet en lille liste med navne på nogle af dem, som desværre ikke er her længere.

Underviste i det hele Med ved bordet i sommerheden og udstyret med en kold flaske vand er 89-årige Fru Rosenberg, som lærerinde Birgit Rosenberg fra Ll. Skensved stadig tiltales. Det ekstraordinært varme vejr har ikke kunnet stoppe hende fra at troppe op, og hun er glad for at deltage, fortæller hun.

- Det er jo dejligt at være her og møde mine tidligere elever og se, hvad de er blevet til, og hvordan det er gået dem, siger Birgit Rosenberg, der husker alle sine elever i et positivt lys.

Der blev således hverken lavet skarns- eller drengestreger i noget nævneværdigt omfang på Højelse Gamle Skole, klukker hun bekræftende, da avisen spørger, om de nu også opførte sig ordentligt i skoletiden. Birgit Rosenberg nåede at være lærer på først Højelse Gamle Skole fra 1953 til 1963, hvor den lukkede og flyttede til den nuværende Højelse Skoles arealer, hvor den erfarne lærerinde så underviste helt frem til 1996.

- Der er nogle, jeg kunne kende med det samme. 'Du er Else, og jeg kan huske, hvor du boede,' sagde jeg straks til én, der er med her. Jeg havde på fornemmelsen inden i dag, at hvis jeg kunne huske, hvor de boede, ville jeg også kunne bedre kunne genkende dem, siger Birgit Rosenberg, der havde en bred vifte af skolefag, som hun kunne lære fra sig. Det var alt fra dansk til regning, skrivning, historie og religion.

- Man skulle jo undervise i det hele dengang, for der var ikke andre, siger hun smilende og taler gerne længe om udflugter og ture, som Højelse Gamle Skoles godt 100 elever var på i årenes løb.

10 års jubilæum Hvad der tilbage i 2012 begyndte som et arrangement for blot en enkelt skoleklasse, voksede sig hurtigt større.

- Ét år var vi 80, det er det største fremmøde, vi har haft. Men der er nye, der dukker op hvert år, og snakken går jo godt ved bordene, fortæller Smedens Lise, der i dag er rigtig godt tilfreds med fremmødet på 50 tidligere elever fra den lille landsbyskole.

Og selvfølgelig er nogle blevet hjemme af hensyn til coronapandemien, mens andre har været forhindret af andre årsager.

Én ting ligger dog fast; succesen gentages næste år - denne gang lørdag den 16. juli - hvor gensynets glæde igen vil være dominerende faktor på Landbomuseet Lundekrog, når Smedens Lise og Postens Hans Erik igen byder velkommen til skoletræf for tidligere elever på Højelse Gamle Skole.

Og denne gang bliver det såmænd 10 års jubilæum for skoletræffet, som årligt genforener skolekammerater og trækker folk til fra nær og fjern.