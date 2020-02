Gensyn med Danmark gik ikke godt for rumænsk indbrudstyv

Lørdag morgen kort før kl. 8 var han i færd med at begå indbrud i et kolonihavehus i Køge, da hen blev overrasket af ejeren.

Tyven flygtede straks ud via et vindue og løb i retning mod Åkandestien, hvor han forsvandt.

Rumæneren viste sig også i forvejen at have et indrejseforbud i Danmark, så han blev også sigtet for den overtrædelse af udlændingeloven, ligesom han også var efterlyst af Nordsjællands Politi som mistænkt for indbrud i et fritidshus i den politikreds.