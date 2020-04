Man kan fortsat bruge et hotelværelse som kontor eller til genhusning, hvis man skal have sin egen bolig renoveret midt i coronakrisen, fortæller indehaver af Hotel Niels Juel, Keld Olsen. Foto: Henrik Førby Jensen

Genhusning holder Niels Juel i live

- Der er ingen møder, ingen arrangementer, det er forbudt at samles og restauranter er tvangslukket, så vi lejer værelser ud til for eksempel håndværkere og nogen, som bruger det som kontor og bare sidder og arbejder, siger Keld Olsen.

- Så får de morgenmad op på værelset og sidder der og spiser. Om aften kommer de og henter maden som take away i restauranten og får en bakke i køkkenet og går op på værelset, eller også kommer vi op med det.

En række hoteller rundt om på Sjællands har valgt helt at holde lukket, blandt andet Scandic i Ringsted og Roskilde, men Niels Juel har valgt at holde hotellet kørende så godt som muligt.

- Vi har sendt vores kok og tjenere hjem. Når restauranten er lukket, har vi ikke brug for dem. Nogle af funktionærerne er også sendt delvist hjem. Vores rengøring er udliciteret til et firma, men de bløder også kraftigt. Når vi ikke udlejer lokaler, mødelokaler, værelser og restaurant, er der ikke noget at gøre rent. De får betaling pr. rengjorte værelse. Det er ikke vores eget personale, men de lider tilsvarende. Det er hele fødekæder, der er ramt, siger Keld Olsen.

Corona-krisen til trods er der dog fortsat enkelte gæster i værelserne. Det er gæster, som lejer et værelse for at bruge det som kontor. Og så en ældre kvinde, som skal bo her i fire uger, mens hendes lejlighed bliver renoveret.