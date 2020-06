Niels Rolskovs farfar, Johannes Aarup Rolskov, blev grænseoverløber i pinsen maj 1915. Han gik over Kongeåen ved Skodborg. Reglen var, at man blev sendt tilbage over grænsen, hvis man havde været på session i Tyskland. Foto: Thomas Olsen

Genforening: Farfar flygtede over Kongeåen til Danmark

Plakaterne fra afstemningen i 1920 hang side om side på væggen hjemme hos Niels Rolskovs farmor og farfar. Dem kiggede børnene på, når de var på besøg på gården i Jylland. Nationalromantiske i stilen og med slogans, der agiterede for, at borgerne i de dansk-tyske områder skulle stemme for at få de tabte landområder syd for Kongeåen hjem til Moder Danmark igen.

