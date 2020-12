Generationsskifte på vej hos GuldBageren

Steen og Hanne Poulsen har efter mere end 35 år som selvstændige i bagerfaget valgt at træde tilbage og lade deres ældste søn Tommy Hougaard Liljedahl samt svigerdatteren Katja overtage forretningen fra 1. januar.

Et længe ventet generationsskifte sætter nu en ny retning for GuldBageren i Wika Meny på Gymnasievej.

- Vi startede tilbage i 1984 med vores butik midt på Køge Torv, hvor Vivaldis ligger i dag. Fra 1989 frem til nu har vi været en del af GuldBagerkæden. Mangt og meget er lært på de godt 35 år på godt og ondt, men vi har aldrig været i tvivl om at bagerbranchen - det var der, vi hørte til. Så tak for oplevelserne til både vores tidligere som nuværende medarbejdere og de mange trofaste kunder, og da specielt dem som har fulgt os lige fra butikken på Køge Torv til nu, hvor vi ligger sammen med Meny på Gymnasievej i Køge, siger Steen og Hanne Poulsen om deres mange år i branchen.

Nu ser de nye ejere frem til at overtage bageriet efter nytår, og Tommy Hougaard Liljedahl ser frem til at forfølge sin barndomsdrøm som selvstændig bagermester. Han understreger, at kunderne fortsat kan forvente høj kvalitet, alt lavet fra bunden og det samme søde personale, som de også møder i butikken i dag.