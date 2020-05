Genbrugspladserne er klar igen med døgnåbent

Fra i eftermiddag kl. 17 er der igen døgnåbent på de lokale genbrugspladser. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 04. maj 2020 kl. 12:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra klokken 17 i dag, mandag den 4. maj, kan man igen komme på den lokale genbrugsplads døgnet rundt. Og det bliver i den grad med selvjustitsen i højsædet.

Ved de fleste genbrugspladser har der været placeret medarbejdere, som har holdt styr på, at antallet af kunder på pladsen ikke blev for højt. I Køge må der være 35 på pladsen ad gangen og i Bjæverskov er antallet 20.

- Det bliver nu op til kunderne selv at tælle, og skulle der være for mange på pladsen, må de køre ud og vente på, at det bliver deres tur. Vi forventer dog ikke, at det bliver et stort problem, siger genbrugspladschef hos Argo Finn Kjær.

Den lave bekymring for at genbrugspladsen skulle blive overfyldt uden for åbningstid, begrunder Finn Kjær med, at antallet af besøgende på pladserne nu igen er blevet normalt.

- Lige da vi åbnede, var der rigtig mange mennesker på genbrugspladserne. Der var jo oparbejdet et lager hos den enkelte. Den pukkel lader vil til at være ovre. Og jeg er sikker på, at langt, langt de fleste af vores kunder kan sige ja til, at de aldrig har oplevet 20 eller 35 biler på genbrugspladserne i de ubemandede perioder, siger Finn Kjær og fortsætter:

- Vores plader er jo videoovervågede, og er der en plads, hvor reglerne ikke overholdes, så må vi jo se, om ikke der skal lukkes for døgnåbent igen - og det er der jo ingen, der har lyst til, så jeg tror, kunderne kan finde ud af det her, siger han.

Hold stadig afstand

På spørgsmålet om det ikke havde været klogere bare at have ladet genbrugspladserne køre som normalt gennem hele coronakrisen, siger Finn Kjær.

- Det er der kloge folk, som har styr på. Men man kan sige, at havde vi fået lov at køre videre helt fra begyndelsen, så havde vi næppe oplevet de store mængder besøgende midt i periode, hvor folk skulle klemmes ind inden for den normale åbningstid. Da først vi havde været helt lukket, var det fornuftigt kun at åbne i den bemandede åbningstid, for der var tilstrømningen virkelig stor, siger han.

Der er tre retningslinjer, som kunderne stadig skal huske at overholde, når de kommer på pladserne, ud over kravet om antal besøgende. De tre krav er, at man skal holde afstand, spritte eller vaske hænder før eller efter besøget og i øvrigt vise hensyn.

De døgnåbne genbrugspladser er: Bregninge, Høng, Bjæverskov, Køge, Viby, Jyllinge og Roskilde.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt døgnåbent, kan du gøre det ved at gå ind på argo.dk/privat/doegnaabne-genbrugspladser.