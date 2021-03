Se billedserie Genbrugsbutikkerne har fyldt op på hylderne og mandag morgen kunne de så åbne op for kunder igen. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Genbrug og gensynsglæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrug og gensynsglæde

Køge - 01. marts 2021 kl. 12:34 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Mandag morgen kunne landets genbrugsbutikker også slå dørene op igen. Her var humøret højt blandt stort og småt samt nips i alle former og farver.

- Nu venter vi bare på, at kunderne kommer herind i tusindvis.

- Ja, men højst 30 ad gangen, formaner en af damerne med et grin, der hurtigt spreder sig til hele holdet, der står klar til at åbne den store genbrugsbutik som Kirkens Korshær driver i Køge.

Mandag morgen måtte de igen slå dørene op for kunder og det har de sådan glædet sig til, fortæller Palle Maag fra butiksudvalget med et smil, som man dog kun kan ane under masken:

- Alle vores frivillige har stampet i jorden for at i komme i gang og i den seneste tid har de flokkes hernede - på sikker vis - for at komme i gang igen.

Han er sammen med de andre ved at gøre klar til dagens åbning og få styr på de sidste ting, der skal på hylden, så der igen kan komme gang i forretningen - til glæde for de sociale formål Kirkens Korshær støtter:

- Vi har jo stadig fået mange varer ind, selvom der har været lukket, så der er gode ting at komme efter, konstaterer han.

Palle Maag fortæller videre, at glæden ved at kunne åbne butikken igen ikke mindst bunder i det sociale samvær, som er en vigtig del af de frivilliges forhold til butikken:

- Det vigtigste her er selvfølgelig det gode formål, men de frivillige, hvor mange har forladt arbejdsmarkedet, mødes også her for at have en forbindelse til andre mennesker. Det her er en god måde at have et socialt netværk på.

Han fortæller videre, at der er ca 75 frivillige tilknyttet butikken, hvor en del af dem dog i øjeblikket holder sig hjemme.

- Vi presser selvfølgelig ikke nogen til at komme her og opfordrer de særligt udsatte til at holde sig hjemme, understreger han og fortæller i den kommende tid vil butikken næsten holde åbent som vanligt - dog med lukket om onsdagen.

Det er Kirkens Korshær, der driver butikken på Valdemarshåb i Køge og Palle Maag fortæller, at i runde tal, så har de 240 butikker, Kirkens Korshær driver i Danmark, mistet en omsætning på omkring 2.5 millioner kroner om ugen.

Det er selvom organisationen har fået del i diverse støtteordninger.

Den store viser på uret nærmer sig efterhånden klokken 10.00 og udenfor butikken er de første kunder ved at gøre sig klar til at kigge nærmere på de mange varer på hylderne.

De frivillige har for længst stillet håndsprit frem og gjort klar med mundbind og afstandsmarkeringer. Hvert eneste hold i butikken har udpeget én med ansvaret for at holde øje med, at alting går rigtigt for sig og at folk ikke klumper sammen i hjørnerne.

- Velkommen indenfor, vi har glædet os til at se jer igen, lyder det fra Palle Maag, da dørene endelig går op og kunderne kan komme indenfor - efter at have fået sprittet hænderne grundigt af.

Han påpeger, at samtidig med, at genbrugsbutikkerne nu kan åbne igen, så kan hans egen afdeling også begynde at køre ud til folk igen og hente nye ting hjem til hylderne.

- Vi har allerede kørsler i denne uge og jeg forestiller mig, da at mange har benyttet deres tid hjemme til at få ryddet lidt op. Så i den kommende tid skal der nok komme masser af gode varer på hylderne her i butikken, glæder han sig.