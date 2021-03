Se billedserie Jeannette Kylmann var på udkig efter en fødselsdagsgave til sin mand. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Genåbningsglæde i Køge

Køge - 01. marts 2021 kl. 13:28 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

En rolig strøm af kunder gik mandag gennem gaderne i Køges centrum, da det mandag formiddag igen var muligt at handle i butikkerne.

- Det er jo fantastisk - jeg ville bare ønske, at frisøren også havde åbent. Jeg trænger til at blive klippet. Det føles nærmest som en slags premiere - man ved ikke rigtig, hvordan folk vil regagere. Jeg håber, at mange har lyst til shoppe, sagde indehaver af tøjbutikken Mono i Vestergade Carina Schimmel.

En helt ny butik Også hendes kollega Dorte Øskov havde set frem til dagens med stor glæde og forventning. I dagens anledning havde hun rullet den røde løber ud for kunderne.

- Det har jo været som om, det var søndag hver eneste dag. I dag tror jeg, vi kommer til at bytte mange julegaver og jeg tænker, at mange nok lige tager det lidt roligt her de første dage, sagde butiksindehaveren. Hun og hendes ansatte har brugt nedlukningen til at fylde butikken op med varer til foråret.

- Det har været som at lave en helt ny butik. Det har været fedt. Nu mangler vi bare, at frisørerne og restauranterne kan åbne op, så Køge kan blive sig selv i igen, sagde hun med et stort smil.

Lokal opbakning Hos Vera Moda var Gitte Maia fra Herfølge godt i gang med at gå stativerne igennem for lækre striktrøjer. Genåbningen var en kærkommen lejlighed til at mærke på varerne.

- Jeg har da også handlet på nettet, men jeg har savnet det fysiske, sagde hun.

Netop den lokale opbakning til detailhandlen er helt afgørende i disse uger, mente Gert Nodin, indehaver af tøjbutikkerne Bogart, Tendens og Cosmo.

- Jo mere samfundssind, folk viser, jo færre butikker er nødt til at lukke. Det har været en mavepuster, men vi skal nok komme igennem det. Os får de ikke ned med nakken, men det ville være rart, hvis vi kunne få en afskrivning på nogle af vores dyre efterårsvarer, som vi havde nået at bestille hjem, da vi blev ramt af nedlukningen, mente Nodin. På dagen var han dog først og fremmest glad og optimistisk.

- Stemningen er god. Vi havde en sindssygt god december, som vi nok aldrig kommer til at overgå. Det kan vi godt være stolte af - det har jeg også sagt til mine drenge, lød det.

Dejlige smil Hos Neye fik Karl Siraewaa tilbudt en lille håndsprit til sin videre tur i byen, men forsikrede, at han skamk var godt forsynet på det punkt. Han var taget i byen for at shoppe og bytte en enkelt julegave.

- Det er skønt - jeg har savnet det. Det er rart at se andre mennesker og at få et dejligt smil, mente han.

Grin var der masser af hos Jeannette Kylmann fra Vemmedrup, der kiggede på herrebukser hos Tøjeksperten.

- Min mand har snart fødselsdag, så det passer perfekt. Det er simpelthen så dejligt, at der er åbent igen - jeg kunne knap nok finde en parkeringsplads. Jeg har brug for at bruge mine fingre- jeg skal mærke tingene. Jeg handler ikke så meget på nettet. Det er kun Wish, hvor jeg køber nogle ting, som min mand ikke bryder sig om, lød det med et stort grin.