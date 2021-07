Der har kun været 14 indbrud i Køge Kommune i april maj og juni i år. Det betegner politiet som historisk lavt. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning giver flere indbrud - men ikke her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Genåbning giver flere indbrud - men ikke her

Køge - 16. juli 2021 kl. 12:46 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Selv om samfundet er begyndt åbne at igen, fortsætter antallet af indbrud med at falde i Køge og de omkringliggende kommuner. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som offentliggøres i dag.

Opgørelsen viser en markant stigning i antal af indbrud i hovedstadsområdet samlet set på 35 procent i 2. kvartal i år sammenlignet med 2. kvartal sidste år. I alt er antallet af indbrud i de 34 kommuner, som medregnes til hovedstadsområdet, steget fra 949 til 1283 i perioden fra april til juni. Dette tal skal ses i sammenhæng med, at antallet af indbrud på 949 var usædvanlig lavt, da indbrudstallet for 2019 var på 1932 i 2. kvartal og 2143 indbrud i 2018. Forklaringen i de store udsving skal findes i den coronarelaterede nedlukning af samfundet.

- I de sidste mange kvartalsopgørelser på indbrudsområdet har vi set en pæn nedgang. Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

14 indbrud på tre måneder

Men i forhold til denne tendens går kommunerne i Midt- og Vestsjællands Politikreds, herunder Køge, den anden vej.

I Køge Kommune var der 40 indbrud i 2. kvartal sidste år. I 2021 er det tal faldet til bare 14 indbrud på tre måneder.

- Det ser positivt ud i vores område på trods af, at der er en stigning i andre områder af hovedstaden. Der er en lille stigning nogle steder, men for eksempel i Køge Kommune er tallet nærmest historisk lavt, siger pressetalsmand Charlotte Tornqvist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Helt konkret har coronanedlukningen gjort livet surt for indbrudtyvene, fordi der har været nogen hjemme i de fleste boliger, hvor indbrud typisk bliver begået i dagtimerne.

- Vi er opmærksomme på, at corona gør, at tallene er nedadgående, fordi folk stadig er hjemme, men trods alt er vi begyndt at tage arbejde og på ferie igen, og det har vi ikke set tallene stige af. Generelt har antallet af indbrud været faldende, siden coronasituationen opstod, og det ser vi stadig. På trods af, at der ser en gradvis genåbning, så tallene er stadig lave. At folk er hjemme bevirker, at der kommer færre indbrud. Derfor giver det også menig at fokusere på at få husene til at se beboet ud, siger Charlotte Tornqvist.

Huset skal se beboet ud

Det er også et af de råd, som forebyggelsesafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi arbejder for at udbrede til villaejerne.

- Vi har et bo-trygt samarbejde i alle kommuner om, hvordan vi kan rådgive borgere, så de selv kan sikre deres hjem. Der får vi en tilbagemelding fra lokalbetjentene om, at folk er gode til at følge rådene, for eksempel om at tænde lys og klippe hækken og sørge for, at der ser beboet ud, og få nogen på vejen til at kigge efter ens hus, når man ikke er hjemme, fortæller Charlotte Tornqvist.

Har I en forklaring på, hvorfor antallet af indbrud falder lige her, mens det stiger i andre dele af hovedstadsområdet?

- Forebyggelse er meget svær, men vi har haft meget fokus på at have dialog med borgerne i det daglige i forhold til, hvad de kan gøre og hvad det er for en rådgivning, der er behov for, så vi kan gøre det sværere for indbrudstyven at komme til. Vi vil også meget gerne gå efter de sager, der er, og vi får også opklaret nogle sager, så indbrudstyvene ikke kan fortsætte deres færd, siger Charlotte Tornqvist.

Ser man på hele første halvår af 2021, viser de nye tal fra Danmarks Statistik et fald i antallet af indbrud i beboelser på 22 procent i hovedstadsområdet sammenlignet med første halvår af 2020.

Indbrud i private hjem:

2. kvartal 2018

Køge: 69

Stevns: 34

Greve: 52

Roskilde: 78

Solrød: 14 2. kvartal 2019

Køge: 35

Stevns: 24

Greve: 71

Roskilde: 37

Solrød: 17 2. kvartal 2020

Køge: 40

Stevns: 24

Greve: 40

Roskilde: 41

Solrød: 10 2. kvartal 2021

Køge: 14

Stevns: 10

Greve: 50

Roskilde: 40

Solrød: 26 Kilde: Danmarks Statistik