Genåbning: - Vi glæder os sindssygt meget

Køge - 23. marts 2021

Nu får flere skoleelever i 5. til 8. klasse snart lov til delvist at vende tilbage til skolen, og det samme gælder eksempelvis ungdoms- og voksenuddannelser.

Når de så møder op, kan de endda gøre det med nyklippet hår, for flere liberale erhverv som frisører og massører kan også fra den 6. april slå dørene op for kunder - med coronapas.

Hos Klippegalleriet på Nørre Boulevard i Køge ser indehaver Charlotte Wenzell frem til genåbningen med en blanding af glæde og spænding. Åbningstiden er blevet udvidet, og frem til maj er alle tider booket. I alt 230 kunder er klar til at få trimmet lokkerne, og 40 mere står på venteliste. Frisørerne hos Klippegalleriet kommer under et hårdt arbejdspres ti timer om dagen efter måneders nedlukning. En brat omstilling, som giver en smule nervøsitet.

- Jeg er spændt på at få de helt præcise retningslinjer for genåbningen. Jeg håber da ikke, vi skal stå og agere politimænd i forhold til coronatest - i forvejen arbejder vi jo på tid. Men skal vi det, så gør vi det, siger Charlotte Wenzell.

Hun har været i kontakt med sine kolleger på Bornholm, der har erfaring med at holde forretningen åben og sørge for, at kunderne er testet. Erfaringerne giver en vis ro, fortæller Charlotte Wenzell.

- Men altså - det tager jo lidt ekstra tid. Folk skal lige finde appen frem, og håret er jo længere end normalt. Måske er der også nogen, der vil have en anden frisure, end de plejer, siger frisøren.

Kort om coronapas Hvis du for eksempel skal på restaurant, klippes hos frisøren eller i biografen bliver det fremover nødvendigt at kunne fremvise et såkaldt coronapas.

Coronapasset skal bevise, at du enten er vaccineret, har en negativ coronatest, som højest er 72 timer gammel, eller tidligere har været smittet.

Børn under 15 år vil være undtaget.

Fra sidst i marts vil appen »MinSundhed« fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas.

Fra sidst i maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret.

Kilde: »Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark« Hun havde håbet på en hurtigere genåbning af frisørerne, som hun ikke tror på som kilde til smitte. Jo længere tid, nedlukningen varer, jo større er risikoen for et tab, fordi kunder vælger at blive klippet privat.

- Det er tåbeligt, at de ikke genåbner frisørerne noget før, men når det er sagt, så glæder vi os, og vi har kontaktet alle vores kunder. Der er styr på det. Vores kunder har været utroligt tålmodige. Jeg er helt varm og rørt over opbakningen, understreger Charlotte Wenzell.

Museer glæder sig til genåbning Hos flere af Sjællands museer glæder man sig også til snart at måtte åbne op igen.

- Det bliver fedt - for der er altså ikke meget ved at være museum uden at måtte invitere folk indenfor, fortæller Keld Møller Hansen, der er direktør for Museum Sydøstdanmark, som blandt andet tæller Køge Museum.

Museer må ifølge genåbningsplanen slå dørene op igen den 21. april.

- Vi er rigtig glade for, at der endelig kommer en dato for, hvornår vi må åbne. Nu har vi den fornødne tid til at forberede os og få vores hjemsendte medarbejdere godt gearet til at åbne med de gældende restriktioner. De glæder sig virkelig til at komme på arbejde igen og møde folk, fortsætter han.

Keld Møller Hansen er optimistisk i forhold til de krav, der er blevet præsenteret, angående negative coronatest og et nyt coronapas:

- Mon ikke vi kan finde ud af det hele, som vi også har gjort under de andre stadier af den her proces.

Brasseri: Lys for enden af tunnelen Hos Brasseriet Baum i Køge er der også stor glæde over udsigten til endelig at kunne servere god mad for gæsterne igen:

- Vi glæder os. Vi glæder os sindssygt meget!

Sådan lyder det fra Dennis Rosenbaum, der er medejer af brassieret, nu hvor han endelig kan se lys for enden af tunnelen. Den seneste aftale om genåbning af samfundet betyder, at den lokale vin- og tapasbar som udgangspunkt må åbne for udendørsservering den 21. april, mens der er lagt op til, at gæster kan komme indenfor og spise fra den 6. maj.

Begge dele med krav om coronapas.

- Det er selvfølgelig lidt en udfordring med coronapas, og at vi først åbner udendørs og så indendørs, men vi er bare glade for, at vi får lov at åbne og kan få alle vores gæster ind igen, fastslår Dennis Rosenbaum.

Selvom flere i restaurationsbranchen allerede har været ude med kritik af kravet om coronapas, forsøger Dennis Rosenbaum at fokusere på det positive. Også selvom han synes, at coronapasset »er noget pjat«.

- Vi vil helst koncentrere os om, at vi får lov at åbne igen. Solen kommer til at skinne, og lige pludselig ruller det hele igen, og så må vi finde ud af, hvordan vi bedst kan gøre det. Men det er virkelig dejligt, at vi får lov at åbne igen, selvom muligheden for at tage spontant ud og spise forsvinder lidt med coronapasset, siger medejeren.

Han fortæller, at perioden med nedlukning har været »ekstrem dyr« for vin- og tapasbaren.

- Det har været dyrere, end hvad folk regner med. Folk tror, at vi kan klare os fint med hjælpepakker og take away, men det har været rasende dyrt. Hvis vi ikke havde haft en god forretning i mange år, var vi gået fallit. Vi har mistet en masse af vores likviditet, men vi har overlevet, og nu er det rart at vide, at vi kan komme i gang igen, siger Dennis Rosenbaum og fortsætter:

- Når man ikke kan se enden på det, bliver man mentalt presset, for hvor lang tid kan man stå imod? Men nu er det fantastisk, at der kommer nogle datoer, som vi kan se frem til. Det gør noget for ens psyke, og det bliver bare i bund og grund skønt at åbne og kasseapparatet til at rulle igen.

Det vigtige idrætsfællesskab Også idrætsverdenen går lysere tider i møde, og i Borup IF er der stor glæde over, at en detaljeret tidsplan for genåbningen nu lægges frem, fortæller formand Anette Simoni:

- Det betyder rigtig meget for en idrætsforening som vores, at vi snart kan komme i gang igen, siger hun og uddyber:

- I særdeleshed for børnene, som igen kan komme ind i det vigtige idrætsfællesskab. Så kommer de voksne med lidt senere. Mange børn har jo siddet stille derhjemme, og det er naturligvis ikke særlig sundt. Så jeg tror virkelig, at de ser frem til at komme af sted og møde deres venner igen. Mange har manglet det sociale fællesskab.

Hun peger desuden på, at man i idrætsforeningen nu vil afvente yderligere detaljer i forhold til, hvordan udrulningen af coronapasset og andre mulige restriktioner vil ske. Mens børn og unge under 18 år ikke skal fremvise et coronapas, vil de voksne idrætsudøvere således skulle, når de vender tilbage til de organiserede idræt, som er omfattet af genåbningsplanen. Det er man klar til at håndtere i Borup, fortæller idrætsforeningens formand.

- Vi retter selvfølgelig ind efter restriktionerne, nøjagtig som det øvrige samfund gør det, siger Anette Simoni.