Genåbner med gratis adgang

Nu er der en god mulighed for at komme på museum og se eller gense udstillingen Krudtbrødre.

Køge - 18. april 2021 kl. 13:02 Kontakt redaktionen

Når Køge Museum efter lang tids utålmodig venten endelig kan genåbne onsdag 21. april, er det med en helt særlig gave til borgerne i Køge Kommune. Alle gæster, der foruden et gyldigt coronapas kan fremvise et sygesikringsbevis påtrykt et postnummer i Køge Kommune får nemlig fri entré i hele åbningsugen fra onsdag 21. april til lørdag 24. april.

- Vi fejrer, at vi åbner, siger en glad og forventningsfuld Keld Møller Hansen, der er direktør for Museum Sydøstdanmark, som står bag museet.

- Vi ville allerhelst fejre åbningen med en kæmpestor fest med masser af inviterede, men når nu det ikke kan blive sådan, har vi valgt i stedet at give kommunens borgere en gave i form af fri entré til museet. Vi ved, at folk hungrer efter at komme ud og opleve noget efter at siddet isoleret derhjemme i mange måneder, og vi synes naturligvis, de skal komme ud og opleve deres egen lokalhistorie først, fortsætter han.

De endelige retningslinjer for museernes genåbning bliver først meldt ud i begyndelsen af næste uge, men Keld Møller Hansen understreger, at museet kommer til at overholde alle myndighedernes corona-krav.

- Vi lukker ikke flere gæster ind på museet ad gangen, end vi må, og vi har stadig ekstra fokus på afstand, afspritning og rengøring. Det er også derfor, vi giver gratis entré hele ugen, så gæsterne ikke klumper sig sammen i lange køer, og vi opfordrer dem, der har mulighed for at komme først på ugen, til at gøre det, i stedet for at vente til weekenden.

Som et særligt tilbud i åbningsugen er det også muligt at købe sig et årskort til halv pris, der giver fri adgang til alle Museum Sydøstdanmarks museer i et helt år. Dermed kan man foruden Køge Museum også frit besøge Holmegaard Værk, Danmarks Borgcenter, Næstved Museum og Møns Museum i perioden.

Tilbuddet gælder for alle gæster, uanset om de bor i Køge Kommune eller ej, og kan kun købes ved personligt fremmøde på museet.

Har man endnu ikke oplevet udstillingen Krudtbrødre på Køge Museum, er genåbningen af museet en god anledning til at få det gjort.

I udstillingen får du historien om linjeskibet Dannebroges forlis i 1710, hvor skibet alene sejlede ud for at jage den svenske flåde ud af Køge havn. Skibet eksploderede med 15 tons krudt ombord og mere end 500 søfolk ombord omkom. Kun ni slap uskadt derfra.

I perioden 21. april-30. juni har museet åbent man-fre kl. 10-16 og lørdag kl. 10-15.