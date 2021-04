Se billedserie Nu er der igen åben for gæster på Køge Museum, der også er med i den seneste genåbningsbølge. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Genåben Museum koster gratis

Køge - 22. april 2021 kl. 14:27 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Historien kan igen studeres på nært hold, for nu er Køge Museum også genåbnet - og museet har været savnet, fortæller teamkordinator Lene Nielsen, der selv står i museumskiosken.

- Der er rigtig mange som har stukket hovedet ind for at sige: »Dejligt i er tilbage igen« og der har også været en del mennesker her i butikken, hvor vi sælger ud af alle de gamle sæsonvarer.

Lene Nielsen har selv været hjemsendt og kalder det for en meget mærkelig oplevelse at sidde derhjemme, i så lang tid, når man hellere ville passe butikken og give gæsterne nogle gode museums- oplevelser.

- Det har været som at befinde sig i en syret tidsboble og det har også været meget mærkeligt, at museet slet ikke har været åbent i år, siger hun med et smil.

Genåbningsdagen var som bekendt på en almindelig onsdag og her var der også roligt på Køge Museum, selvom museet i de kommende dage har gratis adgang.

- Vi har haft mange inde i butikken og en 8-10 gæster inde for at se selve udstillingerne. Derudover har vi solgt en del årskort og fået mange forespørgsler over telefonen, på hvad det kræver for at komme indenfor. Så vi kan tydeligt fornemme, at der er mange, der har lyst til at besøge os, siger hun og udtrykker en tro på, at når folk lige har lært at håndtere de gældende restriktioner, så skal der nok komme flere folk på museet.

- Det kræver lidt planlægning nu, men det er jo tidligere gået fint med andre restriktioner, så jeg tror på, at dem der har lyst til at komme her også aktivt vil gå ind og få styr på reglerne, siger hun og udtrykker igen glæde over, at der nu er åbent på Køge Museum igen:

- Det hele skal nok gå.