Der er tale om narkotikahandel i meget stort omfang, siger anklager Lisbeth Jürgensen, efter at Retten i Roskilde tirsdag har idømt 35-årige Leif Flemming Hansen 8,5 års fængsel. Foto: Katrine Wied

Gemte 11 kilo amfetamin i bilen: Så hård er dommen over 35-årig narkohandler

Køge - 13. juli 2021 kl. 16:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Den 35-årige Leif Flemming Hansen er tirsdag eftermiddag dømt skyldig i omfattende handel med narkotika fra en lejlighed i Herfølge. Retten i Roskilde i dømte ham en straf på 8,5 års fængsel.

Det var efterforskningen af et ganske almindeligt indbrud, som førte politiet på sporet af manden og en makker, hvis sag endnu ikke er afgjort. Da politiet bankede på døren den 21. oktober 2020 var det for at ransage lejligheden for en stjålet cykel og en Playstation fra et indbrud i lokalområdet. Men da politiet kiggede i Leif Flemming Hansens bil, opdagede de en Aldi-pose, der var proppet med ti kilo amfetamin. Oppe i lejligheden havde den 35-årige mand desuden forsøgt at skille sig af med yderligere 6-700 gram amfetamin ved at skylle det ud i toilettet, hvilket mislykkedes.

Manden nægtede sig skyldig i narkohandel, men forklarede i retten, at han blot opbevarede stoffet for en anden, som han ikke ønskede at oplyse hvem var. Men det troede retten ikke på.

- Der er tale om narkotikahandel i stort omfang. Det er også det, som retten har fundet. Retten har også fundet, at et stort kontantbeløb, som blev fundet på ham ved en anden episode, var fra narkotikahandel, siger anklager Lisbeth Jürgensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I retten havde hun krævet manden fængslet i ti år, men hun er godt tilfreds med afgørelsen.

- Dommen lægger sig fint op ad praksis, så den rammer meget godt, siger Lisbeth Jürgensen.

Leif Flemming Hansen blev dog frifundet for påstanden om, at han også har været i besiddelse af ti kilo MDMA med henblik på videresalg. Politiet har i forbindelse med efterforskningen ransaget den 35-åriges mobiltelefon. Herpå fandt de et billede, som forestillede en stor mængde små poser med hvidt pulver i, som var samlet i en større, gennemsigtig plastikpose og placeret på en digitalvægt. På vægtens display kunne man se, at posen vejede ti kilo. Men retten fandt det ikke bevist, at billedet var et, som Leif Flemming Hansen selv havde taget og dermed været i besiddelse af stoffet. Selv forklarede han, at det var et billede, som han havde fået tilsendt.

En 42-årig mand fra Herfølge er også tiltalt i sagen. Hans sag er blevet udsat til senere på året.

Leif Flemming Hansen udbad sig betænkningstid med henblik på at anke dommen til landsretten.